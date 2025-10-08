Nicole Kidman, obligată să-i plătească fostului soț 11 milioane de dolari. Motivul neașteptat din spatele sumei uriașe

Actrița Nicole Kidman trebuie să-i achite fostului soț, cântărețul country Keith Urban, peste 11 milioane de dolari, în baza unei clauze neobișnuite din contractul lor prenupțial. Suma uriașă este legată de faptul că artistul s-a abținut de la consumul de droguri și alcool pe durata căsniciei.

Potrivit publicației La Stampa, în primele luni de căsnicie, problemele lui Keith Urban cu drogurile au determinat cuplul să semneze un acord special. Conform acestuia, Nicole Kidman se angaja să-i plătească fostului soț 600.000 de dolari pentru fiecare an în care el se abținea de la consumul de substanțe interzise sau alcool.

Acum, după aproape două decenii de mariaj, odată cu divorțul, Urban urmează să încaseze în total 11,4 milioane de dolari.

Motivația din spatele acordului

Clauza a fost introdusă la insistența actriței, cu scopul de a-l sprijini pe cântăreț în lupta cu dependența. „A fost o măsură de protecție și un stimulent pentru Keith, care trecuse prin momente dificile legate de consumul de droguri”, scrie sursa citată.

În primii ani de mariaj, Nicole Kidman l-a convins pe Urban să urmeze un program de reabilitare la centrul Betty Ford din Rancho Mirage, California. Artistul s-a detoxifiat cu succes, iar, potrivit apropiaților, „procesul a fost atât de reușit încât Keith a rămas curat ani de zile”.

19 ani de căsnicie și două fiice

Nicole Kidman și Keith Urban au fost căsătoriți timp de 19 ani și au împreună două fiice: Sunday Rose, de 17 ani, și Faith Margaret, de 14 ani.

Deși decizia de a plăti suma uriașă pare să nu o încânte pe actriță, clauza s-a dovedit eficientă: Keith Urban a reușit să-și mențină sobrietatea pe toată durata căsniciei.