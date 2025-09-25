search
Sportivii care au sfidat sfaturile medicilor și fac performanță diagnosticați cu diabet de tip 1

0
0
Publicat:

Cel mai cunoscut nume de sportiv cu diabet de tip 1 aflat în activitate este jucătorul de tenis numărul 3 ATP și campionul olimpic de la Tokyo 2020, germanul Alexander Zverev, dar pe listă a apărut și jucătoarea italiană de volei, Alice Degradi, aleasă pentru a realiza o versiune a păpușii Barbie cu diabet.

Neamțul Zverev își controlează nivelul glicemiei și în pauza dintre game-uri
Neamțul Zverev își controlează nivelul glicemiei și în pauza dintre game-uri

Există sute de sportivi care concurează la nivel competitiv având această afecțiune. Alice Degradi concurează cu un senzor pe braț care îi monitorizează constant nivelul de zahăr din sânge, permițându-i să intervină imediat prin introducerea de zahăr, dacă glicemia este prea scăzută, sau prin injectarea de insulină, dacă valoarea indicată este prea mare.

Lunga listă de sportivi profesioniști care trăiesc cu diabet de tip 1 și care, în ciuda acestui fapt, performează la cel mai înalt nivel și au atins apogeul în sportul lor ar trebui să fie suficientă pentru a risipi acest subiect socotit „tabu”.

Alexander Zverev a vorbit în repetate rânduri despre previziunile sumbre primite de la medici: „Mi s-a spus că nu voi putea niciodată să practic sporturi la acest nivel cu diabet de tip 1. Mai mulți specialiști medicali mi-au spus că ar fi imposibil să fii competitiv”.

O echipă întreagă de ciclism are diabet

Fotbalistul Nacho, o legendă a clubului Real Madrid (acum în fotbalul arab, la Al-Qadisiyah), câștigător a șase Ligi ale Campionilor și a unui Campionat European cu naționala Spaniei, a avut norocul să întâlnească un medic care l-a convins să meargă mai departe: „Mi-au spus că trebuie să mă opresc. A fost un moment teribil. Dar Dr. Ramirez, endocrinologul meu de încredere, mi-a spus că nu ar trebui să renunț niciodată la fotbal”.

Înotătorul american Gary Hall Jr., de cinci ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Atlanta 1996, Sydney 2000 și Atena 2004, avea un citat emblematic: „Diabetul nu ar trebui să intervină între tine și visele tale”.

Dar, înaintea tuturor a fost Bobby Clarke, campion canadian la hochei pe gheață și dublu câștigător al Cupei Stanley cu formația Philadelphia Flyers, al cărei căpitan a fost, în 1974 și 1975.

Există o întreagă echipă de ciclism (Novo Nordisk), formată din sportivi cu diabet zaharat de tip 1 și care concurează la nivel internațional, în timp ce Mateusz Rudyk a câștigat 11 medalii europene și o medalie mondială de bronz la ciclism pe pistă, în ciuda faptului că trăiește cu diabet zaharat de tip 1 de la vârsta de 12 ani.

