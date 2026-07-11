Începe înscrierea la liceu 2026. Cum se completează corect fișa cu opțiuni și ce greșeli trebuie evitate

Începe înscrierea la liceu 2026, una dintre cele mai importante etape pentru absolvenții clasei a VIII-a. În perioada 13-20 iulie, elevii, împreună cu părinții și diriginții, vor completa fișele cu opțiunile pentru admiterea la liceu. Ordinea în care sunt trecute liceele și specializările este esențială, deoarece algoritmul de repartizare computerizată analizează opțiunile exact în ordinea în care au fost completate.

Completarea opțiunilor pentru liceu începe pe 13 iulie

Potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației, completarea fișelor de înscriere are loc în perioada 13-20 iulie 2026. În acest interval, elevii completează, împreună cu părinții și cu sprijinul dirigintelui, lista liceelor și specializărilor pe care doresc să le urmeze.

În aceeași perioadă, datele sunt introduse în aplicația informatică, iar fișele tipărite trebuie verificate cu atenție și confirmate prin semnătură. O eroare de transcriere a codului unei specializări sau a datelor candidatului poate influența repartizarea, motiv pentru care Ministerul Educației prevede o etapă specială pentru verificarea și corectarea eventualelor greșeli.

Cum se completează fișa de înscriere la liceu

Fișa se completează în ordinea preferințelor reale ale elevului, nu în funcție de media pe care estimează că o va avea sau de mediile de admitere din anii anteriori. Prima opțiune trebuie să fie liceul și specializarea pe care candidatul și le dorește cel mai mult, chiar dacă admiterea pare dificilă.

Potrivit ghidului explicativ al algoritmului de repartizare, citat de EduPedu, sistemul nu îi dezavantajează pe elevii care trec pe primul loc un liceu la care cred că au șanse mici de admitere. Algoritmul verifică fiecare opțiune în ordinea înscrisă în fișă și îl repartizează pe candidat la prima variantă pentru care îndeplinește condițiile și unde mai există locuri disponibile.

Cu alte cuvinte, dacă un elev nu intră la prima opțiune, aplicația trece automat la următoarea și continuă verificarea până găsește primul loc disponibil. De aceea, ordinea preferințelor este mult mai importantă decât încercarea de a „ghici” mediile de admitere.

Câte opțiuni este recomandat să treacă elevii

Una dintre cele mai răspândite temeri este că prea multe opțiuni ar putea reduce șansele de admitere la liceul dorit. În realitate, algoritmul funcționează exact invers.

Ghidul citat de EduPedu arată că un număr mare de opțiuni nu îl dezavantajează în niciun fel pe candidat, deoarece acesta va fi repartizat întotdeauna la cea mai înaltă opțiune posibilă, în funcție de media obținută și de locurile disponibile.

Nu există un număr minim sau maxim recomandat de opțiuni. Important este ca acestea să fie suficiente pentru a permite repartizarea și să fie trecute în ordinea preferințelor reale. Mediile din anii anteriori pot reprezenta un punct de orientare, însă nu garantează că admiterea se va desfășura identic și în 2026.

Ce se întâmplă dacă treci prea puține opțiuni

Completarea unui număr redus de opțiuni reprezintă una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de candidați.

Dacă media elevului nu este suficientă pentru niciunul dintre liceele trecute în fișă, acesta nu va fi repartizat în prima etapă și va putea participa doar la etapele următoare, când numărul locurilor disponibile este, de regulă, mai mic.

Autorii ghidului privind algoritmul de repartizare atrag atenția că singurele situații care pot dezavantaja un candidat sunt completarea greșită a ordinii preferințelor sau alegerea unui număr prea mic de opțiuni.

Când are loc repartizarea computerizată la liceu

Potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației, repartizarea computerizată pentru înscrierea la liceu 2026 va avea loc pe 22 iulie.

În aceeași zi vor fi afișate rezultatele, iar elevii vor afla liceul la care au fost repartizați. Între 23 și 28 iulie, candidații admiși vor trebui să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ unde au fost repartizați.

Ce trebuie să rețină elevii

Cel mai important lucru este ca opțiunile să fie trecute în ordinea preferințelor reale, fără teama că alegerea unui liceu foarte dorit pe primul loc ar putea reduce șansele de admitere la celelalte variante. În același timp, completarea unui număr suficient de opțiuni și verificarea atentă a datelor din fișa de înscriere pot evita unele dintre cele mai frecvente probleme care apar în timpul repartizării computerizate.