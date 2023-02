Micutzu a dezvăluit ce ar schimba la el: „Încă nu mă simt bine în pielea mea” VIDEO

Cunoscut ca Micutzu, comediantul Cosmin Nedelcu este cunoscut și pentru rolurile din filmele de lungmetraj „Teambuilding” și „Taximetriști”. Invitat în cadrul emisiunii „40 de întrebări” cu Denise Rifai, la Kanal D, Micutzu a dezvăluit cum începe relația dintre el și o femeie, de ce nu mai poartă cercei drept accesorii și dacă are de gând să-și schimbe numele de scenă.

Cosmin Nedelcu, în vârstă de 36 de ani, a mărturisit că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, atât pe plan profesional, cât și pe plan financiar.

„Încă nu mă simt bine în pielea mea. Asta ar fi o chestie, cu greutatea, tot încerc să o modific de ceva timp. Nu să slăbesc să fiu un fel de Bordea (n.red Cătălin Bordea, actor de stand-up). Mi-aș dori să mai slăbesc, dar și să fiu un bărbat capabil să trag un camion! Tot lucrez la asta, încerc să devin cea mai bună variantă a mea”, a povestit actorul.

„Apoi, ar trebui să mai lucrez la temperament, de exemplu. Eu nu prea mă mint și, dacă mă mint, e chestia asta cu mâncarea. La mâncare mă înșel”, a adăugat acesta.

Acesta a spus și care sunt mâncărurile la care nu rezistă: „Prăjitura «Albă ca zăpada», făcută de mamaia mea, este senzațională. Sper să-i iasă mulți ani de acum încolo. Și mai e cozonacul, de sărbători, dar mai amân momentul. Mai îmi place zacusca, toamna, când n-am nimic de mâncare prin casă. Tot timpul e acolo, pentru mine”.

Denise Rifai l-a întrebat pe actor care sunt metodele lui pentru a curta o femeie.

„N-am replici de «agățat». Habar n-am să o fac. Nu știu, dar femeile mă ajută. Mă las «agățat». Eu sunt neajutorat și cineva mă ajută, mă ia de mână”.

Jurnalista a plusat și a vrut să vadă cum este fața neajutorată a actorului, iar acesta i-a făcut pe plac. Femeia a închis subiectul, amuzată: „Eu n-o să vă iau de mână!”.

„Am făcut un soi de schimbare, când am lansat proiectul MCN – Micutzu Cosmin Nedelcu. Uneori, sunt apelat cu «Domnu Micutzu», deja a început să mi se spună așa”, a relatat actorul.

În cadrul emisiunii, Micutzu a fost întrebat și despre look-ul său.

„În mintea mea, barba mă face mai atrăgător. Adică eu îmi zic când mă văd pe mine: «Mă, ești bine!». Am jucat într-un film la Nae Caranfil, a trebuit să nu am barbă, dar purtam cercei în acea perioadă. Adrian Nicolae făcea mișto de mine. Când am ajuns seara acasă, m-am uitat la mine în oglindă. M-am simțit ca o doamnă profesoară care ajunge acasă după o zi lungă, m-am întristat mult și de atunci nu am mai purtat cercei. Un bărbat trebuie să fie și fioros”, a mărturisit acesta.