Micutzu, despre zilele în care nu avea mâncare nici pentru el, nici pentru câine: „N-am primit niciun sandviș”

Unul dintre cei mai apreciați actori de comedie și stand-up din România, Micutzu este un personaj sincer care recunoaște și povestește cu seninătate întâmplări care i-au marcat existența. A vorbit chiar și despre perioada în care o ducea rău cu banii.

Atât de rău încât nu-și permitea să cumpere mâncare pentru el și pentru câinele său, Fix. Acest lucru se întâmpla la începutul carierei, iar dezvăluirea a fost făcută în podcastul lui Mihai Morar, „Fain și simplu”, în urmă cu câteva luni, relatează Libertatea. Zilele în care nu avea posibilitatea să cumpere mâncare i-au rămas în memorie și a recunoscut că a dansat de bucurie, alături de câinele său, atunci când a primit bani de pe o reclamă.

„Am muncit și-o duc bine de ceva timp. E absolut normal să-mi aduc aminte de perioada când n-am dus-o bine. N-am primit nicio mână de ajutor, niciun sandviș. A fost o perioadă când n-aveam bani de mâncare pentru câinele mele, Fix, pentru mine! Și când am făcut rost de bani de pe o reclamă, am dansat amândoi în casă. Eu cu bulldogul meu bătrân, acum are 12 ani, am dansat! Eu cu el am trecut prin tot”, și-a amintit Micutzu. Acele momente însă l-au întărit. „Acum, am experiență acumulată, am devenit mult mai pragmatic decât atunci când am venit în București, când eram o floare nemirosită în marea Capitală”, a mai tânărul.

Cine e Cosmin Nedelcu

Cosmin Nedelcu alias Micutzu s-a născut pe 22 iulie 1986 în Focșani, unde a absolvit Liceul de Artă „Gheorghe Tătărescu”.

După terminarea liceului a început cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București (UNATC). A fost atras de stand-up comedy, așa că a ales să devină și el comediant, iar de 17 ani a reușit să umple sălile de spectacole.

Cariera sa nu s-a rezumat doar la show-uri, a jucat în diverse seriale și filme, dar este și om de televiziune. De-a lungul timpului, Micutzu a apărut în mai multe show-uri de divertisment precum „Băieți de oraș” și „În Puii Mei”, unde a colaborat cu Mihai Bendeac.

El a apărut „Teambulding”, film pe care l-a produs și regizat împreună cu Matei Dima, un succes cinematografic. În 13 săptămâni de rulare a avut peste 980.000 spectatori și încasări de peste 4,6 milioane de euro, devenind astfel filmul cu cele mai mari încasări din istorie.