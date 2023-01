Ce îl face pe Micutzu să plângă și când a plâns ultima dată. „Aș vrea să am o viață mai lungă“ VIDEO

Deși meseria sa este să-i facă pe oameni să râdă, actorul de stand-up comedy este o persoană foarte sensibilă, care nu se teme să-și exprime sentimentele.

Invitat duminică seara în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai“, de la Kanal D, Cosmin Nedelcu a vorbit despre cariera sa, despre filmele și proiectele în care e implicat, dar a făcut și mărturisiri despre viața personală.

De 17 ani este actor de stand-up comedy și face publicul să râdă, însă, de multe ori atunci când nu e pe scenă, se luptă cu propriile temeri și angoase. Actorul a dezvăluit că sunt încă multe lucruri care îl nemulțumesc la el și pe care încearcă să le remedieze. „Mai e de muncit, dar când îți dai seama de niște lucruri în mintea ta... lucruri care nu-ți plac, pe care vrei să le modifici. Ar fi o chestie cu greutatea, pe care încerc de ceva timp să o modific. Mi-aș dori să mai slăbesc, dar, în același timp, să fiu un bărbat capabil să tragă un camion. Scopul meu e să devin cea mai bună variantă a mea, iar asta înseamnă să modific niște lucruri. Ar trebui să lucrez la temperament“, a spus acesta în emisiunea emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai“, de la Kanal D.

Când a plâns Micutzu ultima dată

Micutzu, care a mărturisit într-un interviu pentru Adevărul că s-a luptat și cu depresia într-o perioadă a vieții, este o persoană foarte sensibilă, care nu se teme să-și exprime sentimentele, atunci când a fost întrebat dacă lacrimile pot fi un semn de bărbăție.

„Absolut. Mi se pare absolut normal ca un bărbat să-și exprime sentimentele în diferite momente. Cred că motivul lacrimilor este sau nu este bărbătesc“, a spus Micutzu care a explicat motivele ce-l pot face să plângă.

„Sunt foarte empatic, deși nu par. Încerc să lucrez la chestia asta, pentru că la un moment dat eram mult prea empatic. Părinții mei sunt niște oameni foarte empatici, sensibili și eu am încercat să diminuez latura asta, pentru că aș vrea să am o viață mai lungă. Ultima oară am plâns la filmul «Copacul dorințelor»“, a mai spus Cosmin Nedelcu.

→ Imaginea 1/4: Micutzu la 40 de intrebari cu Denise Rifai Foto Kanal D JPG

„Copacul dorințelor“, în care joacă, printre alții, Cosmin Nedelcu și Matei Dima (Bromania), este un film ale cărui încasări au fost donate pentru Hospice Casa Speranței.

Mara, o fetiță de 12 ani, care suferă de o boală incurabilă, bolnavă, pornește într-o călătorie fantastică plină de năzuințe. Fata descoperă lângă un centru de îngrijiri paliative un copac care o poate transporta în povestea ei preferată: „Amintiri din copilărie“, de Ion Creangă. Un film pentru întreaga familie inspirat din fapte reale care spune o poveste plină de peripeții, momente de umor, emoție și speranță.

Filmul în regia lui Andrei Huțuleac după un scenariu scris de Mihai Mănescu, Andrei Huțuleac și Matei Dima este produs de Prietenii Casei Speranței, Colorbitor, Viva la Vidra și Chainsaw Europe. Filmul poate fi vizionat pe Netflix.