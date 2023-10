Meryl Streep și Don Gummer sunt despărțiți de „mai bine de 6 ani”. „Vor ține mereu unul la celălalt”

Meryl Streep și soțul ei de 45 de ani, Don Gummer, duc vieți separate, au confirmat vineri surse pentru Page Six.

Vedeta premiată cu Oscar, în vârstă de 74 de ani, și apreciatul sculptor, în vârstă de 76 de ani, sunt separați de mai bine de șase ani.

Într-o declarație în exclusivitate, un purtător de cuvânt al îndrăgitei vedete a declarat: „Don Gummer și Meryl Streep sunt separați de mai bine de 6 ani și, deși vor ține mereu unul la celălalt, au ales vieți separate”.

Vestea ar putea veni ca un șoc, deoarece actrița a fost văzută astăzi la Premiile Princesa de Asturias 2023, purtând verigheta. Cu toate acestea, ultima dată au fost văzuți împreună la Premiile Oscar 2018.

Cei doi au împreună patru copii: cântărețul și compozitorul Henry Wolfe, în vârstă de 43 de ani, și actrițele Mamie Gummer, în vârstă de 40 de ani, Grace Gummer, în vârstă de 37 de ani, și Louisa Jacobson, în vârstă de 30 de ani, pe care i-au crescut în complexul lor din Connecticut, în liniștitul și istoricul oraș Salisbury.

Au, de asemenea, cinci nepoți. Fiul lor, Henry, are doi copii cu soția sa, Tamryn Storm Hawker, iar Mamie are doi copii cu Mehar Sethi.

Între timp, Grace a născut recent primul ei copil cu soțul ei, producătorul de discuri Mark Ronson. În ceea ce o privește pe Louisa, ea este cunoscută mai ales pentru rolul principal din serialul HBO „The Gilded Age”.

Pe lângă ferma lor din Connecticut, cei doi au împărțit un vast loft Tribeca din New York până când l-au vândut pentru 15,8 milioane de dolari în ianuarie 2020. Streep a cumpărat apoi o casă de 4 milioane de dolari în Pasadena, California, în iulie 2020.

Streep și Gummer au făcut cunoștință pentru prima dată în 1978.

La acea vreme, actrița plângea pierderea iubitului ei și a colegului de platou din „Deer Hunter”, John Cazale, care a murit în acel an din cauza unui cancer pulmonar.

Streep și Gummer s-au căsătorit în același an și de atunci și-au ținut relația departe de ochii publicului. Când a fost întrebată care este secretul căsniciei sale îndelungate, Streep - care a fost văzută cel mai recent în serialul Hulu „Only Murders in the Building”- a declarat pentru Vogue în 2002: „Bunăvoința și dorința de a ceda - și de a tăcea din când în când”.

„Nu există o hartă a modului în care să crești o familie: Este întotdeauna o negociere enormă. Dar am o nevoie uriașă de a munci și de a avea legături uriașe de iubire în viața mea”, a adăugat ea.