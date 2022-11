Julie Powell, scriitoarea care a inspirat filmul „Julie și Julia“, a murit la 49 de ani

Julie Powell, scriitoarea care a fost sursă de inspirație pentru filmul „Julie și Julia“, cu Meryl Streep, a încetat din viață la doar 49 de ani, a anunțat soțul ei, potrivit The New York Times.

Cauza morții a fost un stop cardiac, a precizat soțul scriitoarei, Eric Powell. Julie Powell a murit pe 26 octombrie, în casa ei din statul New York.

În anul 2002, nemulțumită de jobul ei la un call center din New York, Julie a început un proiect culinar care a devenit în scurt timp unul dintre cele mai populare din SUA. Acest proiect a readus-o în prim-plan pentru o nouă generație pe Julia Child, personalitatea care a revoluționat gătitul acasă în SUA, în anii 60.

Julie Powell a petrecut un an gătind fiecare rețetă din cartea de bucate „Mastering the Art of French Cooking“, Juliei Child, considerată o Biblie culinară în Statele Unite. A postat totul pe blogul ei, iar de aici la Hollywood nu a fost decât un pas.

Pelicula ,,Julie și Julia“ (2009) este inspirată din această poveste adevărată. Julie Powell a fost interpretată de Amy Adams, iar Julia Child de Meryl Streep. În paralel cu maratonul gastronomic al lui Julie, filmul a prezentat și povestea adevăratei Julia Child și a celebrei sale cărți de bucate. Meryl Streep a fost nominalizată la Premiile Oscar pentru rolul din filml ,,Julie&Julia“.