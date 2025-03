Pe 8 martie, de Ziua Femeii, Andra a oferit un spectacol grandios la Bruxelles, unde 6.000 de români au venit să-i asculte vocea inconfundabilă. Evenimentul a fost o adevărată sărbătoare a muzicii tradiționale românești, dar și un moment de mare emoție pentru artistă.

Deși a fost întâmpinată cu urale și aplauze pe scenă, în culise, Andra a trăit o tensiune aparte, încercând să respecte toate regulile impuse de organizatori pentru a evita o amendă uriașă.

Concertul „Tradițional” a fost un succes răsunător, reunind români din Franța, Germania, Italia, Olanda, Spania și Belgia, care au venit special să o vadă pe Andra cântând live. Artista a oferit un spectacol plin de culoare, cu o orchestră impresionantă și invitați de renume precum Mioara Velicu, Cornelia și Lupu Rednic. Publicul a fost cucerit atât de muzică, cât și de atmosfera caldă, specific românească.

„A fost o seară magică alături de peste 6.000 de români la Bruxelles! Cuvintele sunt prea puține pentru a descrie emoția de a fi pe scenă și de a simți atâta dragoste și dor de casă în fiecare privire. „Tradițional 2” nu este doar un concert, ci o adevărată sărbătoare a sufletului românesc”, a scris Andra pe pagina sa de Facebook după spectacol.

Concertul nu a fost lipsit de provocări. Organizatorii au fost nevoiți să respecte limite stricte de sunet, pentru a nu risca o amendă uriașă de 125.000 de euro. Andra și echipa sa au fost foarte atenți la detaliile tehnice pentru a se încadra în limita impusă de 100 dB.

„Pentru concert, am luat în calcul toate detaliile tehnice și am respectat limita impusă de 100 dB pentru sunet, că să evităm o amendă uriașă de 125.000 EUR. Dar un lucru nu l-am putut controla – energia publicului! Vibrația, entuziasmul și bucuria voastră au depășit orice măsurătoare și au transformat seară într-un moment unic”, a dezvăluit artista. Din fericire, toate regulile au fost respectate, iar evenimentul s-a încheiat fără probleme.

Cu o carieră de peste două decenii, Andra este una dintre cele mai iubite artiste din România. Ea recunoaște că succesul său nu ar fi fost posibil fără sprijinul familiei, în special al tatălui său, Alexandru Mihai.

„Eu mi-am dorit. Trebuie să îți și dorești. Să și muncești pentru asta. Mi se pare că nu e suficient să fie doar talent, iar eu nu pot să spun că zace în mine chestia asta. Că îmi place să muncesc, dar am avut un tată extraordinar, îl am, care și în ziua de astăzi spune: «Ce piesă scoți? Dă vocea un pic mai tare și un pic de efect». Adică tot se implică și când zic să mă lase. Dar să știi că tata știe. Datorită lui am ajuns astăzi aici pentru că dacă nu, cine știe unde eram, cântam probabil tot în Câmpia Turzii. El este cel care mi-a schimbat viața. A fost un pic poate prea exigent, dar dacă nu era așa, nu ajungeam aici”, a mărturisit Andra în podcastul „Lucruri Simple”, moderat de Horia Brenciu.

După concertul de la Bruxelles, Andra s-a întors acasă alături de soțul său, Cătălin Măruță, care a susținut-o pe tot parcursul turneului. Evenimentul a demonstrat încă o dată că muzica românească aduce împreună sufletele, indiferent de distanță.