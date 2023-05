De ce a plâns Andra, în timpul unui concert, la Londra

Andra Măruță, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, a trăit o experiență emoționantă, pe care nu o va uita niciodată, în timpul unui concert, la Londra. În timpul spectacolului, celebra cântăreață a izbucnit în lacrimi.

De data aceasta, nu ea se afla pe scenă, iar lacrimile au fost de bucurie. Avalanșa de sentimente a cuprins-o pe motiv că a avut ocazia de a-și întâlni idolul, în carne și oase.

Andra, emoționată până la lacrimi, de „întâlnirea” cu Beyonce

Andra Măruță a mers la Londra, însoțită de surorile ei și de câteva prietene apropiate, pentru a lua parte la un show exploziv, susținut de Beyonce. Concertul, care a avut loc marți seara, face parte din turneul „Renaissance World Tour”.

Pentru artista noastră, a fost un moment unic în viață, încărcat de multă bucurie, dar și mari emoții. Ea nu s-a mai putut stăpâni și izbucnit în lacrimi, în fața tuturor.

„Cel puțin o dată în viață, trebuie să vezi un concert live al idolului tău! Am hotărât că nu mai amânăm, așa că: BEYONCE venim! Suntem o gașcă de fane înfocate, promitem să facem atmosferă faină la concert!”, a scris Andra Măruță, pe contul ei personal de Instagram.

Totodată, Andra a dezvăluit și legătura specială pe care o are cu surorile ei și pasiunea lor comună pentru Beyonce.

„Eu am multe lucruri în comun cu surorile mele, iar unul dintre ele este faptul că ne place la nebunie Beyonce!!! Așa că sunt tare bucuroasă că am fost cu Aura și cu Diana la Londra să ne îndeplinim visul de a o vedea în concert. E greu de povestit ce am simțit când a intrat pe scenă!”, a scris cântăreața, în dreptul unei fotografii de familie.

Prezenți la Beyonce, absenți de la nunta lui Smiley

Data concertului faimoasei cântărețe Beyonce, de la Londra, a fost în imediata apropiere a nunții lui Smiley cu Gina Pistol. Absența Andrei și a soțului său a stârnit curiozitatea fanilor. Într-o discuție video cu Smiley, în direct, pe Pro TV, Cătălin Măruță și-a cerut scuze public pentru lipsa lor de la marele eveniment, explicând motivul.

Pe această cale, Andra și Cătălin au transmis felicitări și urări de bine. Smiley a primit cu bucurie mesajul celor doi, glumind că așteaptă o invitație la un grătar, drept revanșă.