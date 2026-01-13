Mădălina Ghenea îi cere româncei care a hărţuit-o despăgubiri de cinci milioane de euro

Procuratura din Milano a cerut o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru o femeie 45 de ani, acuzată că ar fi supus-o pe actrița și fotomodelul Mădălina Ghenea unei campanii de hărțuire pe rețelele sociale, folosind mesaje jignitoare și amenințări. Vedeta îi cere acesteia despăgubiri de cinci milioane de euro.

Inculpata este o româncă stabilită în Italia, care a terorizat-o psihic ani la rând, făcând-o să îi fie teamă să mai iasă din casă sau să-şi mai ducă fiica la şcoală.

Dosarul de hărțuire este judecat de Tribunalului din Milano, potrivit corriere.it. Solicitarea de condamnare la doi ani de închisoare a fost formulată de viceprocurorul onorific Marisa Marchini.

Despăgubirile cerute de Mădălina Ghenea

Avocata Maria Manuela Mascalchi, reprezentanta legală a Mădălinei Ghenea și a mamei acesteia (constituită și ea ca parte civilă), a solicitat despăgubiri substanțiale: cinci milioane de euro pentru model, plus o garanție de 500.000 de euro, și 200.000 de euro pentru mama acesteia, însoțite de o garanție de 50.000 de euro.

Apărarea: „Conturile au fost piratate”

Fabio Martinez, avocatul inculpatei, a cerut, în pledoaria finală, achitarea clientei sale și a contestat întreaga construcție a acuzării.

El a susținut că femeia nu este autoarea mesajelor incriminate, susținând că cineva ar fi accesat fraudulos conturile acesteia și ar fi folosit identitatea ei pentru a trimite mesajele de hărțuire.

În timpul procesului, a fost audiat inclusiv Leonardo Maria Del Vecchio, fostul iubit al actriței, fiul fondatorului Luxottica, care a vorbit despre atacurile la adresa Mădălinei Ghenea, despre care a spus că au afectat-o ​​atât de tare încât nu a mai putut munci, potrivit la republica.it.

Leonardo Maria Del Vecchio a mai spus că, în timpul relației pe care cei doi au avut-o în 2020, intrase și el în atenția inculpatei.

„A spus că prezența mea în filmul lui Paolo Sorrentino a fost pornografie”

Amintim că pocesul a început în 2024 la un tribunal din Milano, acolo unde Mădălina Ghenea s-a întâlnit pentru prima dată faţă în faţă cu femeia acuzată de hărțuire, potrivit Corriere della Sera.

Potrivit actriţei, mesajele au început după apariţia sa în filmul „Youth” regizat de Paolo Sorrentino şi au tot continuat să vină până de curând. Iniţial, atunci când a făcut plângerea, nu cunoştea identitatea persoamei care i-a creat atâtea probleme. În urma unei anchete, poliţia i-a comunicat faptul că este vorba despre o româncă ce locuieşte în Limbiate, Italia.

„A spus că prezența mea în filmul lui Paolo Sorrentino (n.r. Youth) a fost pornografie. Am acceptat o cerere de prietenie pe rețelele sociale și au început să curgă mesaje contra mea. De multe ori a făcut postări dintr-un profil fals, care semăna cu al meu, unde a pus fotografii prelucrate cu mine, pentru a mă face să arăt diferit”, spunea, în 2024, Mădălina Ghenea.

Actrița mărturisea că în perioada respectivă a pierdut mai multe contracte şi a fost nevoită să îşi schimbe modul de viaţă.

„Parcă în fiecare dimineață prin intermediul rețelelor sociale cineva îmi bătea la ușă, intra în casă și mă amenința cu moartea, cu cuvinte puternice și pline de răutate. Obișnuiam să-mi anunț prezența într-un hotel, potrivit contractului de muncă, acum nu o mai fac sau o fac câteva zile mai târziu, pentru a nu fi localizată”, a povestit vedeta.

„Îmi era frică să-mi duc fiica la școală”

Mădălina Ghenea a mărturisit că a trecut printr-o perioadă de coşmar, în care ajunsese să-i fie teamă pentru viaţa sa şi a familiei sale.

„Am petrecut Crăciunul și Anul Nou 2022 încuiată în casă, cu jaluzelele trase, în timp ce mama plângea pentru că îmi era teamă că mă așteaptă cineva afară. Au fost momente când îmi era frică să-mi duc fiica la școală. Am suferit, de asemenea, daune de imagine și, dacă sunt aici la audiere, este și pentru a-mi proteja fiica și restul familiei. Dacă voi primi o sumă drept despăgubire, o voi dona unei organizații de caritate”, a subliniat actrița.