Sâmbătă, 9 August 2025
Mădălina Ghenea, apariție spectaculoasă în costum de baie. Și-a sărbătorit aniversarea pe plajă: „La mulți ani, zeiță!"

Publicat:

Mădălina Ghenea a împlinit pe 8 august, 38 de ani și a marcat evenimentul cu o serie de fotografii incendiare pe Instagram. Ea și-a etalat silueta impecabilă în costum de baie.

Mădălina Ghenea, apariție incendiară FOTO: X
Mădălina Ghenea, apariție incendiară FOTO: X

Frumoasa actriță a ales să-și petreacă ziua de naștere pe plajă, bucurându-se de soare, mare și compania fiicei sale, Charlotte. Mădălina a postat fotografii surprinse într-un spațiu de joacă, dar și cadre incendiare la piscină. În unele imagini, a purtat un costum de baie colorat, potrivit click!

Apariția provocatoare a făcut furori în rândul fanilor și a strâns aproape 40.000 de aprecieri:

Alertă de ziua de naștere. Dacă ai uitat că mâine e ziua mea de naștere… blochează-mă acum și scutește-ne pe amândoi de dramă. Spune fata care uită ziua de naștere a tuturor, încurcă zodiile și tot întreabă «stai, câți ani împlinesc din nou?»”, a scris Mădălina Ghenea pe Instagram, cu o zi înainte de aniversare.

Fanii au fost cuceriți de apariția sa.

„La mulți ani, zeiță!”, „Pari că nu îmbătrânești deloc” sau „Cea mai frumoasă româncă” sunt o parte dintre mesajele lăsate de admiratori.

image
Patru zodii protejate de Dumnezeu după Luna plină în Vărsător din august 2025. Sunt ocrotite de îngeri și au parte de surprize uriașe
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională

image
Prințesele care pot deveni noile staruri ale familiei regale britanice! Viitorul lor e strălucit, mai ales că sunt apropiate monarhului

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?