Mădălina Ghenea a împlinit pe 8 august, 38 de ani și a marcat evenimentul cu o serie de fotografii incendiare pe Instagram. Ea și-a etalat silueta impecabilă în costum de baie.

Frumoasa actriță a ales să-și petreacă ziua de naștere pe plajă, bucurându-se de soare, mare și compania fiicei sale, Charlotte. Mădălina a postat fotografii surprinse într-un spațiu de joacă, dar și cadre incendiare la piscină. În unele imagini, a purtat un costum de baie colorat, potrivit click!

Apariția provocatoare a făcut furori în rândul fanilor și a strâns aproape 40.000 de aprecieri:

„Alertă de ziua de naștere. Dacă ai uitat că mâine e ziua mea de naștere… blochează-mă acum și scutește-ne pe amândoi de dramă. Spune fata care uită ziua de naștere a tuturor, încurcă zodiile și tot întreabă «stai, câți ani împlinesc din nou?»”, a scris Mădălina Ghenea pe Instagram, cu o zi înainte de aniversare.

Fanii au fost cuceriți de apariția sa.

„La mulți ani, zeiță!”, „Pari că nu îmbătrânești deloc” sau „Cea mai frumoasă româncă” sunt o parte dintre mesajele lăsate de admiratori.