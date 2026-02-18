search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
Aleșii din New Mexico vor să investigheze acuzațiile privind moartea a două fete la ferma lui Epstein

Camera Reprezentanților din statul New Mexico a aprobat luni, în unanimitate, formarea unei comisii speciale bipartizane pentru a investiga acuzațiile de activități criminale la fosta proprietate Zorro Ranch a infractorului sexual Jeffrey Epstein, relatează CNN.

Inițiativa legislativă solicită comisiei, intitulată „Comisia Adevărului”, să examineze eventuale activități criminale de la fermă și să se pronunțex asupra necesității unor acțiuni legislative suplimentare. Comisia va avea autoritatea de a cita martori și de a solicita audieri obligatorii.

„Camera reprezentanților este îngrijorată că lipsa unei investigații asupra unor activități criminale suspectate la Zorro Ranch… continuă să afecteze siguranța și bunăstarea statului și că inacțiunea legislativă continuă amenință încrederea publică în guvernul statului,” se arată în text. 

Legislația survine în contextul atenției sporite după publicarea de către Departamentul de Justiție al SUA a milioane de pagini de documente referitoare la Epstein, ce dezvăluie conexiunile acestuia cu figuri proeminente, generând apeluri publice la transparență.

Aleasa Melanie Stansbury a salutat măsura marți, afirmând că New Mexico „acționează acolo unde guvernul federal nu o face.” Ea a menționat că acuzațiile de abuz sexual la Zorro Ranch există de mult timp, dar nu au fost niciodată investigate pe deplin de autoritățile locale sau de FBI.

Aleasa Marianna Anaya, unul dintre inițiatorii proiectului, a spus că simte ușurare după aprobarea inițiative și a subliniat rolul comisiei în tragerea la răspundere a instituțiilor, nu doar a lui Epstein. „Considerăm că este responsabilitatea noastră, ca legislatori, să ne asigurăm nu doar că investigăm, dar și că tragem oamenii la răspundere — nu doar pe Jeffrey Epstein, ci și pe cei care l-au sprijinit, precum și pe instituțiile care au eșuat în protejarea supraviețuitorilor,” a spus ea.

Anaya a subliniat că autoritatea comisiei de a emite citații va fi esențială și că aceasta va colabora cu Departamentul de Justiție din New Mexico pentru a se asigura că supraviețuitorii și martorii sunt tratați cu seriozitate.

Comisia trebuie să publice două rapoarte înainte de desființarea sa, la 1 ianuarie 2027: unul către conducerea Camerei până la 31 iulie și altul către toți membrii Camerei până la 31 decembrie.

Printre documentele recente publicate de DOJ se află un e-mail din 2019 trimis gazdei radio locale Eddy Aragon, în care se susținea că două fete străine ar fi fost îngropate la ordinul lui Epstein și al asociatei sale după ce au murit prin strangulare în timpul unor acte sexuale dure. Acuzațiile neverificate au fost făcute de o persoană care susține că a fost angajată la fermă. Numele expeditorului este blurat în documente. Acuzațiile nu au fost confirmate sau investigate public.

Aragon a declarat pentru CNN că a trimis e-mailul către FBI în 2019, dar nu a fost contactat de atunci. E-mailul a determinat-o pe comisarul terenurilor publice din New Mexico, Stephanie Garcia Richard, să solicite o investigație, menționând că părți ale fermei se află pe terenuri închiriate de stat.

„Știind sau presupunând că nu s-a efectuat nicio investigație, mi-am reînnoit apelurile pentru investigații în baza acestei acuzații specifice,” a spus Garcia Richard, adăugând că susține Comisia Adevărului și intenționează să coopereze pe deplin.

Departamentul de Justiție din New Mexico a solicitat, de asemenea, adjunctului procurorului general al SUA să furnizeze e-mailul din 2019 ne-redactat și informații despre expeditor. Un purtător de cuvânt al DOJ a confirmat că statul examinează toate căile posibile de investigare a acuzațiilor. Un purtător de cuvânt al DOJ a confirmat că statul examinează toate căile posibile de investigare a acuzațiilor.

Zorro Ranch, cumpărată de Epstein în 1993, a fost vândută în 2023 familiei fostului senator de stat texan Don Huffines, care intenționează să transforme proprietatea într-un refugiu creștin. Huffines a declarat că de veniturile din vânzare au beneficiat victimele lui Epstein și a promis cooperare deplină cu orice anchetă a autorităților.

SUA

