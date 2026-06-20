Loredana Groza, imagini de colecție cu greii României. Solista a rupt internetul alături de Halep, Hagi, Ilie Năstase și Nadia Comăneci

Loredana Groza s-a numărat printre invitații de marcă ai Galei de retragere a Simonei Halep de la Cluj-Napoca și a profitat de ocazie pentru a se fotografia alături de unele dintre cele mai mari nume din sportul românesc și internațional.

La recepția organizată după eveniment, artista a apărut alături de Nadia Comăneci, Virginia Ruzici și Darren Cahill, antrenorul care a ghidat-o pe Simona Halep către primul titlu de Grand Slam și poziția de lider mondial.

Pe rețelele sociale, Loredana a publicat și un selfie realizat la BT Arena împreună cu Nadia Comăneci și Ilie Năstase, prezent la gală într-o ținută elegantă.

Artista a împărtășit și un moment special cu Simona Halep. Cele două au fost surprinse zâmbitoare și ținându-se de mână, într-o atmosferă relaxată, în culisele evenimentului care a reunit o adevărată pleiadă de legende ale sportului.

De asemenea, într-un cadru de poveste, Loredana Groza a avut ocazia să-l cunoască și pe Gică Hagi, actualul selecționer al echipei naționale de fotbal a României.