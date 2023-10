DiCaprio, 49 de ani. Scorsese, 81 de ani. Aniversații lunii noiembrie sunt și la Warner TV

Warner TV sărbătorește zilele de naștere ale lui Leonardo DiCaprio (11 noiembrie) și Martin Scorsese (17 noiembrie), cu un program special de filme de succes ale celor două staruri de la Hollywood.

„La mulți ani, Leo DiCaprio!”, va debuta pe 11 noiembrie, la ora 20:00

Leonardo DiCaprio, care va împlini 49 de ani, și Martin Scorsese, 81 de ani, au colaborat de-a lungul timpului pentru șapte producții, printre care „The Wolf of Wall Street”, „The Departed” și „Shutter Island”, ce vor fi difuzate și de Warner TV. Programul dedicat actorului, intitulat „La mulți ani, Leo DiCaprio!”, va debuta pe 11 noiembrie, la ora 20:00, cu „Începutul/ Inception” (2010), regizat de Christopher Nolan.

Lungmetrajul, recompensat cu patru trofee Oscar, are în centru un hoț care fură secrete ale unor companii prin utilizarea tehnologiei de partajare a viselor. Primește o sarcină inversă - de a planta o idee în mintea unui director executiv, dar trecutul tragic al acestuia poate duce proiectul și echipa la dezastru.

Din distribuție fac parte Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Marion Cotillard, Tom Hardy și Cillian Murphy. Bazat pe povestea adevărată a lui Jordan Belfort, de la ascensiunea lui ca agent de bursă care duce o viaţă de lux până la declinul care a implicat infracţiuni şi guvernul federal, „Lupul de pe Wall Street/ The Wolf of Wall Street” (2013), regizat de Martin Scorsese, va fi difuzat pe 11 noiembrie, de la ora 22:55. Din distribuţia filmului care a fost nominalizat la cinci categorii ale premiilor Oscar mai fac parte Jonah Hill, Margot Robbie și Matthew McConaughey.

„La mulți ani, Martin Scorsese!”, începând cu 17 noiembrie, ora 22:30

Ziua regizorului este sărbătorită de Warner TV, sub titlul „La mulți ani, Martin Scorsese!”, începând cu 17 noiembrie, ora 22:30, când va difuza „Cârtița/ The Departed” (2006). Leonardo DiCaprio este un polițist sub acoperire care caută să demaște o „cârtiță” din poliție. În timp ce încearcă să se identifice reciproc, cei doi se infiltrează într-o bandă irlandeză din sudul orașului Boston.

Lungmetrajul i-a adus lui Scorsese un Oscar pentru regie, dar a fost desemnat și „cel mai bun film al anului”, a fost premiat de Academia americană și pentru montaj (Thelma Schoonmaker) și pentru scenariu adaptat (William Monahan). Jack Nicholson, Matt Damon, Mark Wahlberg și Martin Sheen fac parte din distribuție, dar și Vera Farmiga și Alec Baldwin.

În continuarea acestuia, de la ora 01:30, Warner TV a programat „Insula Shutter/ Shutter Island” (2010), în care Martin Scorsese i-a coordonat pe Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow, Michelle Williams și Patricia Clarkson. Doi agenți americani sunt trimiși la un azil de pe o insulă îndepărtată pentru a investiga dispariția unui pacient. Unul dintre ei descoperă un adevăr șocant despre acest loc.