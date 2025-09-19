La 67 de ani, Madonna își uimește fanii cu o ședinţă foto îndrăzneață, într-o rochie transparentă din dantelă, și cu un anunţ-surpriză

La o lună după ce a împlinit 67 de ani, Madonna continuă să provoace și să surprindă. Artista a postat pe Instagram o serie de fotografii îndrăznețe, purtând o rochie transparentă din dantelă, alături de un mesaj în care anunță un proiect important.

Madonna dovedește încă o dată că nu are limite atunci când vine vorba despre stil și expresie artistică. Cântăreața a distribuit joi, 18 septembrie, pe Instagram, mai multe fotografii în care apare pe o saltea întinsă pe podea, purtând o rochie transparentă din dantelă, cu un decolteu adânc, care a stârnit reacții admirative în mediul online.

Ținuta provocatoare este semnată Rosamosario și include o rochie lungă din mătase, completată de un halat asortat până în pământ.

În una dintre imagini, artista pozează cu picioarele deschise, lăsând la vedere colanți din plasă de culoarea pielii și pantofi aurii cu toc marca Baby Phat, aceiași pe care i-a purtat în 2005, în perioada promovării albumului „Confessions on a Dance Floor”.

Look-ul a fost completat cu mănuși albe transparente, coliere cu cruciulițe, dar și cu o poșetă inscripționată cu mesajul „p-y power”.

Această ședință foto îndrăzneață a marcat și un moment important în cariera artistei: revenirea la casa de discuri Warner Bros. Records și anunțul oficial că în 2026 va lansa Confessions Part 2, continuarea albumului care i-a definit o generație.

„Aproape două decenii mai târziu și mă simt ca acasă la Warner Records! Înapoi la muzică, înapoi pe ringul de dans, înapoi acolo unde a început totul! COADF- P. 2 🪩 2026”, a scris Madonna pe pagina sa de Instagram.

Viaţa personală

Dincolo de cariera muzicală, artista trăiește o perioadă personală intensă, de peste un an având o relație cu fostul fotbalist Akeem Morris, în vârstă de 29 de ani.

O sursă apropiată a declarat pentru New York Post că Madonna a început să-și schimbe perspectiva asupra propriei imagini datorită partenerului său.

„A început să-l asculte pe Akeem, care îi spune că este frumoasă. De obicei, nu ascultă pe nimeni, dar pe el îl ascultă”, a spus sursa.

Potrivit aceleiași surse, vedeta a fi renunţat la procedurile estetice invazive care i-au atras critici după apariția la Grammy-urile din 2023 și ar fi optat acum pentru tratamente „naturale”, precum terapii cu lumină LED, cu oxigen sau drenaj limfatic, fiind pregătită să-şi asume vârsta.

Luna trecută, Madonna și-a sărbătorit împlinirea celor 67 de ani în Siena, Italia, alături de Akeem Morris și două dintre fiicele sale, Lourdes (28 de ani) și Mercy (19 ani).

Madonna și Morris au fost văzuți împreună pentru prima dată în iulie 2024, când artista a postat pe rețelele sociale imagini în care apăreau în ipostaza de cuplu.