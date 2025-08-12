Madonna îl roagă pe Papa Leon să meargă în Gaza „înainte să fie prea târziu” pentru copiii palestinieni

Superstarul american a apelat la liderul Vaticanului într-o postare emoționantă pe Instagram, subliniind suferința copiilor din Gaza și necesitatea acțiunii umanitare imediate.

Cântăreaţa americană Madonna i-a adresat un apel emoționant Papei Leon, cerându-i să viziteze Gaza într-o misiune umanitară pentru a ajuta copiii palestinieni afectați de foamete și război.

„Sfinte Părinte, vă rog să mergeți în Gaza și să le aduceți lumina dumneavoastră copiilor înainte de a fi prea târziu. Ca mamă, nu pot suporta să le văd suferința. Copiii lumii aparțin tuturor. Dumneavoastră sunteți singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea”, a scris Madonna.

Artista a spus că cel mai frumos cadou pe care îl poate face fiului ei, Rocco, de ziua lui, este „să le ceară tuturor să facă tot ce pot pentru a ajuta la salvarea copiilor nevinovați prinși în focul încrucișat din Gaza”.

CNN a contactat Vaticanul pentru un punct de vedere, însă încă nu a primit un răspuns.

Papa, critic al războiului din Gaza

De la începutul pontificatului, în luna mai, Papa Leon a condamnat în repetate rânduri ofensiva Israelului, exprimându-și îngrijorarea față de civilii palestinieni. În iulie, el declara: „Urmăresc cu mare îngrijorare situația umanitară gravă din Gaza, unde populația civilă suferă de foame severă și rămâne expusă violenței și morții”, cerând încetarea focului.

Criză umanitară fără precedent

Potrivit UNICEF, peste 18.000 de copii au fost uciși în Gaza de la izbucnirea războiului, în octombrie 2023, ceea ce înseamnă o medie de 28 de copii pe zi. OMS a descris situația drept „foamete în masă provocată de om”, cauzată de blocada israeliană asupra ajutoarelor.

Ministerul Sănătății palestinian anunță că cel puțin 222 de persoane, dintre care 101 copii, au murit de malnutriție. Ramesh Rajasingham, șeful OCHA, a avertizat în Consiliul de Securitate al ONU: „Nu mai este vorba de o criză alimentară iminentă, este pur și simplu foamete”.

Mesajul Madonnei: „Nu arăt cu degetul”

„Nu arăt cu degetul, nu dau vina și nu iau partea nimănui. Toată lumea suferă. Inclusiv mamele ostaticilor. Mă rog ca și ei să fie eliberați”, a spus Madonna.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i-a mulțumit artistei pentru „compasiunea, solidaritatea și angajamentul ei de a avea grijă de toți cei afectați de criza din Gaza, în special de copii”, subliniind: „Umanitatea și pacea trebuie să prevaleze”.

Tensiuni internaționale și reacții din partea artiștilor

Nu este clar dacă Israelul îi va permite papei accesul în Gaza. Între timp, tot mai multe state, precum Australia, Canada și Franța, au anunțat planuri de recunoaștere a statului palestinian, iar Marea Britanie a avertizat că va face acest pas în septembrie dacă nu se ajunge la un armistițiu.

Și artiști celebri, printre care Massive Attack, Brian Eno și U2, au atras atenția asupra crizei. Într-un concert din 2023, Madonna a condamnat atât atacurile Hamas din 7 octombrie, cât și răspunsul militar al Israelului, numind războiul „sfâșietor”.