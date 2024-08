Madonna are un nou iubit: cine este Akeem Morris, mai tânăr cu 36 de ani de an. S-a plimbat cu el prin Portofino înainte de cea de-a 66-a aniversare

Madonna a fost fotografiată ținându-se de mână cu iubitul ei mult mai tânăr, Akeem Morris, cu trei zile înainte de cea de-a 66-a aniversare a sa.

Starul pop a apărut la brațul sportivului în vârstă de 28 de ani în timp ce se plimbau pe străzile din Portofino, Italia.

Madonna și-a lăsat părul liber și a purtat o rochie neagră lungă cu un cover-up din dantelă, ochelari de soare negri asortați și diverse coliere argintii, scrie nypost.com.

Morris a păstrat stilul preppy, purtând o cămașă cu guler cafeniu, pantaloni scurți albi și negri și adidași. Fotbalistul de origine jamaicană și-a ascuns, de asemenea, ochii în spatele unor rame mici.

Duo-ul se pregătește pentru sărbătorirea zilei de naștere a Madonnei la o proprietate privată Dolce & Gabbana, potrivit presei italiene, conform People.

Anterior, în iulie, Madonna a împărtășit relația cu sportivul lor pe Instagram, purtând o rochie roșie lungă și ochelari de soare în timp ce își ținea jumătatea - îmbrăcată într-un maiou negru și blugi asortați - în timp ce se plimbau prin New York City.

Artista și Morris - prezentat în coperta revistei Paper în august 2022 - s-au bucurat, de asemenea, de focuri de artificii înainte de a se îmbrățișa pe canapea.

Cântăreața piesei „Like a Prayer” a profitat de un moment pentru a reflecta asupra sănătății sale din ultimul an.

„La mulți ani de 4 iulie!”, și-a subtitrat ea postarea. „În urmă cu un an, abia mă întorsesem acasă din spital după ce supraviețuisem unei boli care îmi amenința viața, abia puteam să stau în curtea mea ținând în mână o lumânare. Am făcut o recuperare miraculoasă și am avut un an uimitor. Îți mulțumesc, Doamne. Viața este frumoasă!”

De atunci, fosta iubită a lui Morris, Reagan Rice, a vorbit despre relația ei din trecut cu fotbalistul.

Rice a continuat să facă videoclipuri pe TikTok pentru a-și exprima sentimentele cu privire la legătura fostului ei partener cu un superstar mondial.

Ea a subtitrat un clip: „Pune un deget jos dacă iubitul tău de 3 ani se întâlnește acum cu Madonna #madonna #breakup #wtf #2024 #heartbreak”.

Madonna a fost căsătorită cu Sean Penn din 1985 până în 1989, înainte de a se căsători din nou cu Guy Ritchie în 2000. Au divorțat în 2008 și au doi copii: Rocco, 24 de ani, și David, 18 ani, pe care Ritchie i-a adoptat.

Madonna mai este mama lui Lourdes, 27 de ani, Mercy, 18 ani, și a gemenelor Stella și Estere, 11 ani.

În ciuda faptului că a mers la altar de două ori, cântăreața din „Vogue” a răspuns rapid într-un videoclip YouTube din 2022 despre o decizie despre care acum crede că nu a fost cea mai bună idee.