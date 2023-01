Zmeura de aur: Tom Hanks are trei șanse de a „câștiga“. Lista completă a nominalizărilor pentru eșecurile cinematografice ale lui 2022

În timp ce filmele cele mai apreciate de critici și de public în 2022 sunt premiate la Hollywood cu premiile Oscar, cele mai nereușite realizări cinematografice sunt nominalizate pentru premiul Razzie, sau „Zmeura de aur”. Nume mari, ca Tom Hanks, se află printre nefericiții nominalizați.

În fruntea clasamentului cu opt nominalizări se află controversatul film biografic „Blonde”, al lui Andrew Dominik, despre Marilyn Monroe. Criticii spun despre filmul biografic că nu este deloc un film biografic și că realizarea cinematografică spune mai mult despre regizorul și scenaristul Andrew Dominik.

Deși Ana de Armas, cea care a interpretat rolul, nu este nominalizată la categoria cea mai proastă actriță, filmul este nominalizat la categoria cea mai proastă imagine, iar Dominik la cea mai proastă regie și scenariu. De asemenea, Evan Williams și Xavier Samuel concurează la categoria cel mai prost actor în rol secundar, alături de Mod Sun și Pete Davidson pentru „Good Mourning” și Tom Hanks, care este laureat al premiului Oscar, de data aceasta este nominalizat pentru rolul său din filmul „Elvis”, potrivit publicației Variety.

Hanks se află, de asemenea, în cursa pentru cel mai prost actor cu rolul lui Geppetto din filmul live-action „Pinocchio” de la Disney. Completează cursa pentru cel mai prost actor Colson Baker alias Machine Gun Kelly, a cărui comedie cu drogați „Good Mourning” a obținut în total șapte nominalizări. De asemenea, Davidson, pentru un rol vocal în „Marmaduke”, Sylvester Stallone pentru „Samaritan” și Jared Leto pentru „Morbius”.

„Pinocchio”, de la Disney, are șase nominalizări, iar „Morbius” a primit cinci nominalizări, în timp ce „The King's Daughter” are trei nominaizări la premiul rușinii.

Premiul pentru Bruce Willis, retras

Din lista de nominalizări din acest an lipsește premiul special acordat lui Bruce Willis, care a apărut în 11 filme în 2022. Anul trecut, Razzies a avut o categorie numită „cea mai proastă interpretare a lui Bruce Willis într-un film din 2021”, dar organizația satirică de decernare a premiilor a anulat premiul în martie anul trecut, după ce familia lui Willis a dezvăluit că actorul din „Die Hard” se lupta cu afazia, o tulburare de limbaj cauzată de leziuni cerebrale care afectează capacitatea unei persoane de a comunica.

Dar organziatorii premiilor Zmeura de Aur nu fac adesea astfel de gesturi de clemență, astfel că printre nominalizații din acest an pentru cea mai proastă actriță se numără și Ryan Kiera Armstrong, starul din „Firestarter”, care are numai 12 ani.

Lista completă a nominalizaților este inclusă mai jos.

Cel mai prost film

Blonde

Pinocchio de la Disney

Doliu bun (Good Mourning)

Fiica regelui

Morbius

Cel mai prost actor

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) Good Mourning

Pete Davidson (doar voce) Marmaduke

Tom Hanks (în rolul lui Gepetto) Pinocchio de la Disney

Jared Leto / Morbius

Sylvester Stallone / Samariteanul

Cea mai proastă actriță

Ryan Kiera Armstrong / Firestarter

Bryce Dallas Howard / Jurassic Park: Dominion

Diane Keaton / Mack & Rita

Kaya Scodelario / Fiica regelui (The King's Daughter)

Alicia Silverstone / The Requin

Cel mai prost remake/rip-off/sequel

Blonde

Ambele continuări ale 365 Days. 365 Days: Această zi

și The Next 365 Days

Disney's Pinocchio

Firestarter

Jurassic World: Dominion

Cea mai proastă actriță în rol secundar

Adria Arjona / Morbius

Lorraine Bracco (doar voce) Disney's Pinocchio

Penelope Cruz / The 355

Bingbing Fan / The 355 & The King's Daughter

Mira Sorvino / Lamborghini: The Man Behind the Legend (Omul din spatele legendei)

Cel mai prost actor în rol secundar

Pete Davidson (rol cameo) Good Mourning (Doliu bun)

Tom Hanks / Elvis

Xavier Samuel / Blonde

Mod Sun / Good Mourning

Evan Williams / Blonde

Cel mai prost cuplu de pe ecran

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun / Good Mourning

Ambele personaje din viața reală din scena celebră din dormitorul Casei Albe / Blonde

Tom Hanks și Fața sa încărcată de latex (și accentul său ridicol)/ Elvis

Andrew Dominik și problemele sale cu femeile / Blonde

Cele două continuări ale filmului 365 Days (ambele lansate în 2022)

Cel mai prost regizor

Judd Apatow / The Bubble

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun / Good Mourning

Andrew Dominik / Blonde

Daniel Espinosa / Morbius

Robert Zemeckis / Disney's Pinocchio

Cel mai prost scenariu

Blonde / Scris pentru ecran de Andrew Dominik, adaptare după „Bio-roman” (roman biografic) de Joyce Carol Oates

Disney's Pinocchio / Scenariu de Robert Zemeckis & Chris Weitz

(neacceptat de Estate of Carlo Collodi)

Good Mourning / „Scris” de Machine Gun Kelly & Mod Sun

Jurassic World: Dominion / Scenariu de Emily Carmichael

& Colin Treverrow, Story by Treverrow & Derek Connolly

Morbius / Scenariu de Matt Sazama & Burk Sharpless

Numărul de nominalizări

Blonde este în top cu 8 nominalizări pentru: imagine, 2 actori în rol secundar, 2 cupluri pe ecran, remake, regizor și scenariu.

Good Mourning cu șapte nominalizări pentru: imagine, actor, 2 actori în rol secundar, cuplu de actori, regie și scenariu

Disney's Pinocchio cu șase nominalizări pentru: imagine, actor, actor în rol secundar, actriță în rol secundar, remake, regizor și scenariu

Morbius, cu cinci nominalizări pentru: imagine, actor, actriță în rol secundar, regizor și scenariu

The King's Daughter, cu trei nominalizări pentru: Iimagine, actriță și actriță în rol secundar

„Câștigătorii” premiilor Zmeura de aur vor fi anunțați pe 11 martie 2023, ediția 43.

