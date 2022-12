Pentru cine a scris Florin Piersic prima și ultima sa carte. Motivul pentru care este trist marele actor

Florin Piersic, unul dintre marii actori români, ajuns la venerabila vârstă de 86 de ani, spune că este mai fericit ca niciodată, însă îl cuprinde tristețea când se gândește la faptul că părinții săi nu mai sunt.

În weekend, artistul și-a lansat prima și ultima carte. Acest volum cu amintirile sale este atât un cadou pentru fani, cât şi pentru soţia sa, Anna Török.

„Soţia mea nu a citit cartea, abia a primit-o astăzi, dar ea ştie din poveştile mele tot ce e scris acolo. Astăzi este ziua soţiei mele, o zi specială. Pot să spun că au fost strânse în bucăţi mici, am scris într-un loc o întâmplare, apoi altele, ca să nu le uit. Dar eu nu uit nimic”, a mărturisit actorul la Târgul Gaudeamus, acolo unde a făcut furori cu volumul său, relatează click.ro. Deși a mărturisit că este fericit, marele actor a spus cu tristețe că și-ar fi dorit să trăiască și părinții săi pentru a-i citi cartea.

„Sunt fericit că mă iubesc oamenii, însă mi-ar fi plăcut să trăiască părinţii mei, pentru că mama mea adorată a fost o sfântă. Cred că ar fi citit cartea pe nerăsuflate. Cel mai tare din toată cartea e că, într-o dimineaţă, trebuia să scriu finalul.

Şi am scris aşa: «sfârşit fără sfârşit». Am scris de ce am scris-o şi ce cred eu că s-ar putea întâmpla. ăla e capitolul cărţii care îmi place cel mai mult”, a povestit Florin Piersic, pentru Click!

Viața este o poveste

„Viața este o poveste“ este un volum în care Florin Piersic vorbește despre cele mai importante momente din viața sa. Cititorul o poate simți ca pe o piesă de teatru, pentru că autorul îl transpune din postura de spectator în pielea actorului și îl provoacă să trăiască și să aprofundeze fiecare cuvânt, fiecare scenă, fiecare val, de aplauze sau de trăiri.

Emblemă a scenei românești Florin Piersic își spune povestea din adâncul sufletului. Actorul povestește despre momente fericite sau, dimpotrivă, dureroase, despre întâmplări nemaipomenite de la filmări, într-un balans continuu între plâns și râs.

Cea mai tristă zi din viața sa a fost, după cum mărturisește, ziua în care a avut loc înmormântarea surorii sale, Lucica. Aceasta a murit înecată în Prut, la doar 15 ani.