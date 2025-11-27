Iana Novac aduce magia Crăciunului pe scena Ateneului Român alături de trupa Distinto

Renumita soprană Iana Novac se află în plin proces de pregătire pentru concertul de Crăciun pe care îl va susține pe 27 decembrie, împreună cu trupa de tenori Distinto, la Ateneul Român. Artista va continua astfel tradiția de a cânta pe scena emblematică a instituției în a treia zi de Crăciun.

„Sunt foarte fericită și onorată că alături de MH Orchestra, condusă de dirijorul Tiberiu Oprea, și de trupa Distinto voi susține un Concert extraordinar de Crăciun pe scena Ateneului Român, pe data de 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun. Pentru mine luna decembrie și în mod special Crăciunul este cea mai frumoasă perioadă din an, plină de emoție și de magie. A devenit deja o tradiție să urc pe scena Ateneului și să cânt cele mai frumoase piese într-un cadru de poveste. Vă aștept cu drag alături de noi!”, a declarat Iana Novac, potrivit Click.ro.

Vocea care îmbină eleganța clasicului cu emoția modernului

Originară din Chișinău și stabilită în România, Iana Novac este una dintre cele mai rafinate și expresive voci ale scenei românești. Soprană pop-opera, compozitoare, textieră, producător și fostă membră a trupei A.S.I.A., artista a transformat muzica într-o punte între clasic și contemporan, cucerind publicul prin forța vocii, tehnica impecabilă, elegența interpretării și sensibilitatea trăirilor sale.

Stilul ei unic, Pop-Opera, îmbină emoția modernului cu noblețea clasicului, aducând pe scenă arii celebre, canzonete și piese proprii reinterpretate într-o manieră spectaculoasă. Fiecare apariție devine o experiență sonoră intensă, în care vocea, eleganța și emoția se contopesc.

O carieră internațională

De-a lungul carierei, Iana Novac a cântat pe cele mai importante scene ale lumii, inclusiv în Statele Unite (Washington), Arabia Saudită (Dubai), Germania, Italia (Roma), Franța (Paris), Austria (Viena), Israel, Ungaria, Grecia, Ucraina, Belarus și Republica Moldova.

Talentul și profesionalismul său au fost răsplătite cu zeci de premii internaționale și distincții de prestigiu, confirmând statutul său de ambasador al muzicii românești în lume.

Un concert de neuitat

Prin eleganță, emoție și o voce inconfundabilă, Iana Novac redefinește modul în care publicul percepe fuziunea dintre operă și muzica pop. Fiecare concert devine o călătorie sonoră plină de sensibilitate, forță și rafinament, iar cariera sa reprezintă un exemplu de pasiune, dăruire și perseverență artistică.

Astfel, pe 27 decembrie, spectatorii de la Ateneul Român vor avea parte de o experiență muzicală de excepție, unde magia Crăciunului va fi pusă în valoare de una dintre cele mai apreciate voci ale României.