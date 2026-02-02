Cea de-a 68-a ediție a premiilor Grammy, desfășurată duminică seară la Los Angeles, a fost marcată de recorduri istorice, momente emoționante și mesaje cu puternic impact social. Bad Bunny și Kendrick Lamar au fost marii câștigători ai galei, dominând principalele categorii muzicale.

Trofeul pentru Albumul anului a fost câștigat de Bad Bunny, cu „DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, artistul devenind astfel primul interpret de limbă spaniolă care obține această distincție în istoria premiilor Grammy. El a devansat pe artiști precum Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Tyler, the Creator și Pusha T.

Vizibil emoționat, Bad Bunny a dedicat premiul persoanelor care au pierdut pe cineva drag, dar au fost nevoite să meargă mai departe, adresând și un mesaj comunității latino-americane și artiștilor care, potrivit lui, ar fi meritat să urce pe scena Grammy.

„Pentru toate persoanele care au pierdut pe cineva drag şi totuşi au trebuit să meargă mai departe şi să continue cu multă forţă, acest premiu este pentru voi. Vă mulţumesc pentru atâta dragoste, vă iubesc. Tuturor latino-americanilor din întreaga lume şi tuturor artiştilor care au fost înainte şi care ar fi trebuit să fie pe această scenă pentru a primi acest premiu, vă mulţumesc foarte mult”, a spus artistul portorican.

Artistul a atras atenția și printr-un mesaj politic, în momentul în care a primit premiul pentru Cel mai bun album de muzică urbană, declarând: „ICE afară” și „nu suntem sălbatici, nu suntem animale, nu suntem extratereștri. Singurul lucru mai puternic decât ura este dragostea”.

Cel mai premiat artist hip-hop din toate timpurile

La rândul său, Kendrick Lamar a scris istorie devenind cel mai premiat artist hip-hop din toate timpurile la Grammy. Rapperul a obținut mai multe trofee, inclusiv pentru Cel mai bun album rap („GNX”), Cel mai bun cântec rap („TV Off”), Cea mai bună interpretare rap melodică („Luther”, alături de SZA) și Cea mai bună interpretare rap pentru colaborarea cu trupa Clipse. Astfel, Kendrick Lamar a ajuns la un total de 26 de premii Grammy, depășindu-i pe Jay-Z și Kanye West.

„Este hip-hop ca de obicei. Nu sunt bun la a vorbi despre mine, dar mă exprim prin muzică. Este o onoare să fiu aici. ...Hip-hopul va fi mereu aici. Vom fi îmbrăcaţi în aceste costume elegante, însoţiţi de prietenii noştri. Vom avea cultura alături de noi. Aşa că vă apreciez pe toţi. Slavă lui Dumnezeu. Vă iubesc pe toţi!”, a declarat Kendrick Lamar pe scenă.

Printre ceilalți câștigători importanți ai serii s-au numărat Billie Eilish, care a obținut Cântecul anului cu „Wildflower”, Lady Gaga, Cel mai bun album pop vocal („Mayhem”) și Cea mai bună înregistrare dance/pop, dar și Olivia Dean, desemnată Cel mai bun artist debutant.

Gala Grammy 2026 a avut loc la Los Angeles, a fost transmisă de CBS și Paramount+ și a fost prezentată pentru al șaselea an consecutiv de actorul și prezentatorul TV Trevor Noah.