Grammy 2026: Kendrick Lamar, Bad Bunny și Lady Gaga se luptă pentru premiul albumului anului

Cea de-a 68-a ediție a premiilor Grammy, cele mai importante distincții muzicale din Statele Unite, va avea loc duminică și va aduce pe scenă trei artiști de top din genuri muzicale foarte diferite: Kendrick Lamar (rap), Bad Bunny (reggaeton) și Lady Gaga (pop).

Printre favoriți se numără și K-pop-ul, datorită succesului internațional al filmului de animație Netflix „KPop Demon Hunters”, al cărui hit „Golden” este nominalizat la piesa anului.

Kendrick Lamar, marele câștigător de anul trecut cu cinci premii pentru „Not Like Us”, conduce lista nominalizărilor cu 9 distincții. La 38 de ani, cu 22 de Grammy deja câștigate, artistul californian, primul rapper premiat cu Pulitzer, vizează pentru prima dată albumul anului cu „GNX”. De asemenea, piesa „Luther”, interpretată împreună cu SZA, este considerată un candidat serios pentru înregistrarea anului.

Lady Gaga, cu 7 nominalizări pentru albumul „Mayhem” și single-ul „Abracadabra”, și Bad Bunny, cu 6 pentru „Debi Tirar Mas Fotos” și piesa „DtMF”, concurează și ei pentru marile premii, ambele obținând astfel prima șansă reală de a câștiga albumul anului.

Pentru Bad Bunny, succesul la Grammy ar sublinia influența crescândă a culturilor latino-americane în industria muzicală americană. Artistul portorican, cunoscut pentru implicarea sa socială și pentru opoziția față de politica migratorie a lui Donald Trump, va fi și vedeta spectacolului din pauza Super Bowl, la doar o săptămână după gala Grammy.

Lady Gaga, în vârstă de 39 de ani, revine la rădăcinile electropop cu „Mayhem”, susținut de un turneu spectaculos, iar pe parcursul carierei a câștigat deja 14 premii Grammy și un Oscar pentru „Shallow”, de pe coloana sonoră a filmului A Star Is Born.

Alți artiști aflați în cursa pentru albumul anului includ pe Justin Bieber („Swag”) și noua vedetă pop Sabrina Carpenter („Man’s Best Friend”). În plus, R&B-ul revine în prim-plan cu Leon Thomas și Olivia Dean. Printre piesele favorite pentru înregistrarea anului se numără lucrările lui ROSÉ și Bruno Mars, Billie Eilish, Chappell Roan și Doechii.

Potrivit muzicologului Lauron Kehrer, prezența genurilor precum rap, reggaeton sau K-pop în categoriile principale reflectă adaptarea Grammy-urilor la diversitatea actuală a industriei muzicale, mai degrabă decât o strategie de schimbare forțată. Recording Academy a integrat 3.800 de membri noi, majoritatea tineri și 58% persoane de culoare, pentru a reflecta vitalitatea scenei muzicale contemporane.

Gala va fi prezentată de Trevor Noah la Los Angeles și va începe duminică, la ora locală 17:00 (luni, 01:00 GMT). Cele 95 de premii vor fi înmânate pe parcursul zilei, multe dintre ele în după-amiaza aceleiași zile.