Glynis Johns, actrița cunoscută pentru rolul său din Mary Poppins, a murit la vârsta de 100 de ani

Glynis Johns, cunoscută cel mai bine pentru rolul său din pelicula „Mary Poppins”, a murit la vârsta de 100 de ani. Actrița britanică, a cărei carieră a durat peste 60 de ani, s-a stins din viață, joi, la Los Angeles, a confirmat managerul ei.

O zi sumbră pentru Hollywood

A apărut în zeci de filme și a fost, de asemenea, o interpretă de teatru desăvârșită. Managerul ei, Mitch Clem, a declarat că moartea ei a fost „o zi sumbră pentru Hollywood”, scrie BBC News.

Johns a jucat alături de Dame Julie Andrews în clasicul musical Disney din 1964, „Mary Poppins”, care a câștigat cinci premii Oscar. Ea a interpretat-o pe doamna Winifred Banks.

Managerul actriței a mai adăugat că „lumina ei a strălucit foarte puternic timp de 100 de ani”.

„Glynis și-a făcut drumul prin viață cu inteligență și dragoste pentru performanță, punându-și amprenta asupra a milioane de vieți. Astăzi este o zi sumbră pentru Hollywood. Nu doar că plângem dispariția iubitei noastre Glynis, dar plângem sfârșitul epocii de aur a Hollywood-ului”, a spus el, oferind un omagiu.

Celebra actriță a câștigat, de asemenea, un premiu Tony, în 1973, pentru interpretarea lui Desiree Armfeldt în musicalul de Broadway, „A Little Night Music” de Stephen Sondheim, în care a cântat „Send In The Clowns”.

Sondheim a scris cântecul special pentru a fi cântat de Glynis Johns să o cânte. Totuși, ea a pierdut rolul în fața lui Elizabeth Taylor, în versiunea de film din 1977.

„Întotdeauna am spus că Send In The Clowns a fost cel mai bun cadou pe care l-am primit vreodată”, a declarat ea pentru agenția de presă AP.

Într-un interviu acordat ABC News în octombrie, la împlinirea a 100 de ani, Johns a adăugat: „Am primit aplauze pentru asta. Mi-a plăcut să fac asta. Am simțit-o”.

Viața și cariera lui Glynis Johns

Glynis Johns s-a născut pe 5 octombrie 1923, în Africa de Sud, făcând parte dintr-o familie de artiști. Părinții ei, actori galezi, jucau acolo.

Primul ei rol pe marele ecran a fost în 1948 ca sirena Miranda, interpretarea acestui rol făcând-o o vedetă în Marea Britanie. Ulterior, a fost nominalizată la Premiile Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, pentru rolul din filmul „The Sundowners”, din 1960.

De asemenea, a apărut frecvent la televizor, inclusiv în Batman, și a jucat în propriul sitcom „Glynis” la televiziunea americană, în 1963.

Ultimele sale roluri au fost în filmul „While You Were Sleeping” (1995), cu Sandra Bullock, și în „Superstar” (1999), cu Molly Shannon și Will Ferrell.

Ea s-a retras în SUA și și-a petrecut ultimii ani într-o casă de locuit asistată la Hollywood, unde a murit în pace, a declarat managerul ei pentru BBC News. Actrița a lăsat în urmă un nepot, Thomas Forwood, care locuiește la Paris, și trei strănepoți. Ea va fi înmormântată lângă tatăl ei, actorul Mervyn Johns, în Marea Britanie.