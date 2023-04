Julie Andrews, la 87 de ani: divei din „Mary Poppins“ și „Sunetul Muzicii“ i se spunea că nu-i fotogenică

Este una din ultimele stele de cinema care a prins Epoca de Aur în Cetatea Filmului, făcând apoi cu succes transferul spre epoca digitală.

La 87 de ani, legendara actriță din Mary Poppins și Sunetul Muzicii este încă o forță.

Prietenă cu Audrey Hepburn și feblețea lui Walt Disney

Julie Andrews a traversat aproape un secol de celebritate. A cunoscut faima în vremuri care ne par mitice și a cunoscut îndeaproape oameni pe care îi numim legendari. A fost prietenă cu Audrey Hepburn, a devenit soția regizorului Breakfast at Tiffany's, a fost feblețea lui Walt Disney, a jucat în piese de teatru cu Richard Burton, care i-a și făcut avansuri, a cântat pentru Regină la doar 10 ani, a cunoscut Hollywood-ul în epoca lui de aur. A debutat pe scenă în urmă cu 75 de ani, dar mai spectaculos de atât este că, în 2023, continuă să fie relevantă.

Aceeași actriță care a dat lovitura în 1964 cu Mary Poppins a făcut senzație în 2020 ca narator al serialului-fenomen Bridgerton. În plus, tocmai s-au împlinit 58 de ani de la apariția pe marile ecrane a filmului Sunetul Muzicii, ce rămâne la fel de iubit și-n ziua de azi, în care Julie Andrews a jucat rolul simpaticei guvernante ce cucerește inima unui văduv cu șapte copii. Sunetul Muzicii a doborât orice record la vremea lui, detronând legendarul Pe aripile vântului, iar Julie Andrews și-a asigurat un loc de cinste în istoria cinematografiei. Când o carieră este atât de lungă ca a mea – sunt ani la mijloc, nu glumă – mă simt foarte norocoasă că sunt încă prin preajmă. Cariera, ca și prieteniile, ca și căsniciile, se mai și duce în jos, n-ai cum să fii la nesfârșit cel mai tare. Deci da, sunt foarte, foarte norocoasă, spunea actrița de 87 de ani într-un interviu The Telegraph. Dar actrița foarte, foarte norocoasă a fost cândva o fetiță foarte, foarte tristă...

A crescut într-un sat din Anglia, cu un tată blând și o mamă muzician alcoolică, plină de angoase și îndrăgostită de alt bărbat. Pentru care și-a și părăsit soțul. Tatăl vitreg, Ted Andrews, artist de vodevil, de asemenea alcoolic, s-a mutat la Londra cu noua sa familie. Din idilicul său sat natal, Julie a aterizat direct în bombardamentele Celui De-al Doilea Război Mondial. Apoi mai avea de îndurat un alt tip de asalt. Cel al tatălui vitreg care-și tot găsea motive să vină în camera ei. Odată a sărutat-o spunându-i că trebuie să o învețe cum se face. Cu altă ocazie i-a zis: „Hai să-ți arăt cum ne mângâiem eu și mami“. Unchiul fetei, aflând de la ea grozăviile, a montat un zăvor la ușă și astfel vizitele au luat sfârșit.

Același Ted Andrews a descoperit talentul muzical al lui Julie și uimitoarea voce care atingea patru octave. Nu avea încă 10 ani când mama sa și părintele vitreg au început să o ia cu ei în turnee prin țară. Era atât de mică încât era nevoie să o urce pe o ladă de bere pentru a ajunge la microfon. În câțiva ani familia deja trăia mai mult din banii ei, deși concertele, tot mai multe la număr, o extenuau. Surprizele mamei sale, însă, nu se terminaseră. Avea 14 ani când a aflat că tatăl cel blând, lăsat în satul englez, nici măcar nu era tatăl ei real. Fusese rodul unei aventuri secrete cu un alt bărbat.

„Mi s-a spus că nu sunt suficient de drăguță“

La 19 ani deja se lansa pe Broadway, rupându-se de copilăria turbulentă. Dar și aici s-a confruntat cu probleme. După ce a fost distribuită în piesa My Fair Lady, partenerul de scenă, Rex Harrison, i-a cerut regizorului să scape de ea – fără succes – pe motiv că îi era nesuferită. Când My Fair Lady a fost adaptată pentru film, șefii de la Warner au sărit-o, alegând-o ca protagonistă pe Audrey Hepburn, la vremea aceea deja un nume imens. La scurtă vreme după, însă, a fost abordată de Walt Disney, care i-a propus să apară în Mary Poppins. Ca o ironie a sorții, Julie Andrews a luat Premiul Oscar pentru prestația din Mary Poppins, în vreme ce Audrey Hepburn nici măcar nu a fost nominalizată pentru rolul din My Fair Lady. Mulți ani mai târziu, când deveniseră prietene la cataramă, Audrey și-a cerut scuze: „Julie, era rolul tău, tu-l meritai... dar nu am avut putere să refuz așa ceva“. De fapt, dacă nu era Walt Disney, probabil că drumul lui Julie către Hollywood ar fi fost mult mai greu. „Mi s-a spus că nu sunt suficient de drăguță“, avea să relateze ani mai târziu.

→ Imaginea 1/6: Julie Andrews împreună cu Audrey Hepburn

Studiourile MGM au anunțat-o, în urma unui test, că n-are ce căuta pe marele ecran. Legendarul designer și fotograf Cecil Beaton i-a spus: „N-am întâlnit în viața mea pe cineva mai nefotogenic ca tine“. Partenerul lui Julie din Sunetul Muzicii, regretatul Christopher Plummer, i-a băgat bețe în roate la început, descriind-o drept „enervantă și insuportabilă“, chiar dacă ulterior au devenit prieteni la cataramă. Doar cu Dick Van Dyke, partenerul din Mary Poppins, s-a înțeles bine din prima, dar acesta a fost beat pe mai toată perioada filmărilor. Și dacă e să dăm crezare bârfelor până la capăt, Julie Andrews fuma și înjura încontinuu pe platouri, șocând copiii din distribuție.

A înfiat două fetițe vietnameze

În viața amoroasă, a fost însă mult mai norocoasă. În orice caz, mai norocoasă decât părinții ei sau decât bunicii din partea mamei, care au murit amândoi de sifilis, după ce bunicul infidel și-a infectat soția. Primul mariaj, cu feblețea din copilărie, Tony Walton, a durat nouă ani, timp în care actrița a născut o fată. A doilea mariaj, cu regizorul Blake Edwards, a durat ceva mai mult, 41 de ani. Deși se știau din vedere, cei doi s-au remarcat cu adevărat după ce au realizat că frecventează același psiholog. Au înfiat două fetițe vietnameze și au dus o viață fericită, chiar dacă Julie a avut de gestionat problemele soțului ei, de la depresie până la ipohondrie și oboseală cronică. Era extrem de amuzant și avea acel umor sec pe care eu îl adoram. Dar avea și stări depresive cumplite, își amintește actrița despre partenerul de viață care a murit în 2010, la 88 de ani, de pneumonie.

Chiar și el a recunoscut, într-un interviu din 2001, că avea gânduri negre: M-am gândit serios la sinucidere. Ajunsesem să mă gândesc la cea mai practică metodă de a mă sinucide. Nu voiam să fie cu deranj pentru Julie și alți oameni dragi, să trebuiască să strângă după mine, a povestit cineastul în New York Times. Dar după o viață întreagă petrecută lângă cea mai celebră dădacă din lume, în 1997 a venit vremea ca și el să-și arate susținerea. În urma unei intervenții chirurgicale la corzile vocale, o operație aparent simplă, Julie Andrews și-a pierdut fabuloasa voce. Medicul care i-a răpit accidental cel mai mare talent a plătit în fața legii, însă răul fusese făcut. Cu toate acestea, actrița nu a capitulat, găsind noi metode de a-și cultiva firea artistică. Nu a mai putut cânta, dar a continuat să joace în filme, a scris aproape 30 de cărți pentru copii și a publicat două cărți autobiografice de mare succes.

Cum ar spune Mary Poppins, supercalifragilisticexpialidocious, nu?

Foto: Getty Images, Profimedia