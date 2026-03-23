Angela Similea reclamă că piesa „Casa mea” a fost folosită într-o campanie DSU fără acordul ei. Reacția Distrigaz

Cântăreața Angela Similea a reacționat după ce refrenul piesei sale „Casa mea” a fost utilizat într-o campanie de informare privind siguranța populației, inițiată de Distrigaz Sud Rețele în parteneriat cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), fără ca artista să fie consultată.

Într-o scrisoare deschisă, Angela Similea și-a exprimat sprijinul pentru scopul campaniei, dar a subliniat importanța respectării drepturilor artiștilor: „Înainte de orice, vreau să spun că mă bucur atunci când muzica mea ajunge să însoțească inițiative care au un scop important, mai ales când este vorba despre siguranța oamenilor. Cred că astfel de campanii sunt necesare, pot salva vieți și pot avea un impact real. Tocmai de aceea, aleg să privesc acest moment cu deschidere. În același timp însă, simt nevoia să subliniez, cu respect, că utilizarea acestui fragment s-a făcut fără a-mi fi fost cerut acordul.”

Artista a precizat că nu solicită retragerea materialului și nici compensații financiare.

„Îmi doresc doar ca acest gest să fie un punct de plecare pentru mai multă atenție și dialog în relația dintre companii, instituții și artiști. Un simplu mesaj ar fi fost suficient pentru a transforma această situație într-o colaborare firească. Sper ca acest demers să fie un prilej de reflecție, despre cât de important este să respectăm munca artistică și drepturile celor care creează, indiferent de context. Muzica nu înseamnă doar sunet, ci și muncă, emoție și o legătură autentică cu publicul. Iar respectul pentru această muncă este, cred eu, esențial”, a anunțat aceasta.

Angela Similea a mai transmis că scopul campaniei este prioritar și că își dorește ca mesajul să ajungă la cât mai mulți oameni:

„Artiștii trăiesc prin ceea ce oferă publicului, iar legătura dintre noi este una plină de emoții și bazată pe respect reciproc. Îmi doresc ca mesajul acestei campanii să ajungă la cât mai mulți oameni și să își îndeplinească scopul pentru care a fost creat. În același timp, sper ca, pe viitor, colaborările dintre companii, instituții și artiști să fie construite pe transparență, comunicare și respect. Vă mulțumesc vouă, celor care ați fost mereu alături de mine, și vă asigur că apreciez fiecare gând și fiecare trăire pe care o purtați mai departe prin muzica mea”, a încheiat artista.

Reacția Distrigaz Sud Rețele

Distrigaz Sud Rețele a comentat la postarea artistei, exprimându-și regretul pentru neînțelegerea creată.

„Vă informăm că Distrigaz Sud Rețele a contractat drepturile de autor pentru difuzarea melodiei, iar entitatea care a intermediat vă va contacta în cel mai scurt timp pentru a lămuri situația. Difuzarea spotului nu ar fi fost, de altfel, posibilă fără îndeplinirea acestei obligații. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm de întreaga transparență și colaborare pentru rezolvarea cât mai rapidă a acestei neînțelegeri”.

Artista a revenit pe pagina sa de Facebook, cu o altă postare, mulțumind pentru clarificări.

„Înțeleg că Distrigaz Sud Rețele a acționat în conformitate cu prevederile legale, ca parte care a inițiat această campanie. Doresc însă să precizez că obținerea drepturilor pentru difuzarea oricărei melodii ar trebui să includă și drepturile conexe dreptului de autor (care aparțin interpretului). Spre a nu se înțelege eronat, intervenția mea, firească de altfel, a fost generată tocmai de faptul că nu mi s-a comunicat absolut nimic, din partea nimănui, referitor la includerea interpretării mele în această campanie. Și mă întreb, unde sunt eu în această ecuație?”, a scris Angela Similea.