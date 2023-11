Gabriel Cotabiță, artistul care a făcut din fiecare melodie un șlagăr. „Ce era să fac? Să rămân la Craiova și să cânt prin cârciumi?“ VIDEO

Gabriel Cotabiță a iubit rock-ul, dar a ajuns să cânte muzică ușoară. Fiecare melodie de-ale sale a devenit un șlagăr.

Gabriel Cotabiță, ale cărui cântece au devenit șlagăre, s-a născut la 1 noiembrie 1955, la Craiova. A urmat, în perioada 1967-1969, cursurile Şcolii Populare de Artă din Craiova. Între 1973 şi 1978 a fost student la Institutul de Electrotehnică din Craiova, pe care l-a şi absolvit.

Am fost repartizat la Institutul de Îmbunătăţiri Funciare. „Eram foarte bun, fără falsă modestie. Am şi pus la punct un sistem de uscare a lemnului. Eram bun pe proiectare, problema era când trebuia să execut. Însă am avut mare noroc. S-a eliberat un post la tata, unde lucra el, la Centrul de Calcul. L-am luat prin examen, am stat puţin acolo şi am reuşit un transfer la Bucureşti. Aveam 30 de ani“, mărturisea Cotabiță.

A iubit muzica de mic copil: îi plăcea rockul, dar a ajuns să cânte muzică uşoară. „La radio, gândeşte-te că prezentau monştri sacri, precum Cornel Chiriac. Iar benzile pe care le primeam, le pasam între noi şi le atingeam de parcă erau sfântul mir. Şi aşa am descoperit Cream, Jimi Hendrix... Primul album pe care l-am cumpărat, împreună cu prietenii mei, a fost Led Zeppelin II. Îl ţineam o zi eu, o zi ei. La un moment dat, ne apucase disperarea, pentru că, de la atâta ascultat, începuse să sară acul pe vinil. Apoi au apărut Black Sabbath, Uriah Heep... Şi punkul, care, deşi nu a prins la acel moment în România, apărea prin toate revistele astea de profil care mai ajungeau şi la noi“, a povestit cântărețul într-un interviu acordat cotidianului Adevărul în anul 2015.

Succesul a venit în anul 1986, când a fost contactat de compozitorul Ionel Tudor pentru a-i interpreta o piesă la festivalul de la Mamaia. Din acest moment, s-a dedicat muzicii uşoare.

Cotabiță nu era în cea mai bună formă a sa la momentul respectiv. Din motive necunoscute, i-a fost interzis să iasă din țară, ratând atunci turneul pe care urma să-l facă în URSS, împreună cu trupa HOLOGRAF.

„ Am acceptat pe loc. Ce era să fac? Să rămân la Craiova și să cânt prin cârciumi? Am ascultat piesa și am decis să mergem cu ea la Mamaia. Eram complet necunoscut și nu am luat niciun premiu pentru că nu figuram în program. Era in 1986, când am urcat pentru prima dată pe scena Festivalului. Nu m-a aplaudat nimeni când am intrat. Am interpretat piesa „Chemarea pământului„ La final a fost un moment de liniște, apoi sala a aplaudat frenetic. A fost un mare succes. La scurt timp după spectacol, a fost cutremurul din august 1986. Lumea râdea de mine că am cântat de s-a cutremurat pământul“ povestește Gabriel Cotabiță. Pământul s-a cutremurat la propriu. În seara de 30 august 1986, în România a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 7,1.

Artistul mărturisește că la început nu și-a dat seama de impactul pe care scena de la Mamaia îl avea asupra sa, dar în același timp nici de cum reușise el să cucerească publicul din România, în acea seară de august din 1986.

Avea să înțeleagă prin 1988, când lansase primul sau album solo, după ce o perioada a cântat cu HOLOGRAF. In acel an, pe albumul respectiv a apărut piesa „Noapte albastră“, care a avea să devină una dintre piesele de rezistență ale artistului și un șlagăr nemuritor.

„Dacă nu aș fi cântat la Mamaia, tot parcursul meu ar fi fost cu totul altfel și în altă direcție. Nu aș fi reușit să ajung așa de cunoscut. Eu mult timp nu am realizat ce impact am avut pe scena de la Mamaia. Am înțeles totul, într-o seară acasă, la Craiova și cântăm cu trupa Redivivus într-un restaurant. Noi cântăm doar muzică străină. Clienții obișnuiau să ceară piese cu dedicație. Într-o seară, a venit un tip la mine, mi-a întins 100 de lei și mi-a cerut să-i cânt „Noapte albastră“. Basistul nostru i-a spus că noi nu cântăm muzică românească, iar tipul respectiv i-a răspuns că piesa nu mai este doar o piesă românească. Este Gabriel Cotabiță. În fiecare seară, clienții cereau „Noapte albastră“, iar Radioul public o difuza dimineața, la prânz și seara. Atunci am realizat ce a însemnat Mamaia pentru mine", s-a destăinuit artistul la Adevărul Live.

Gabriel Cotabiţă a trecut printr-o mare cumpănă, în 2015. Atunci, solistul a suferit un infarct, chiar în sala de fitness. După ce s-a trezit din morți, fiind în comă, interpretul s-a căsătorit cu Alina Munteanu.