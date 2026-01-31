Fratele lui Tal Berkovich a murit, după accidentul devastator în care și-a pierdut viața și fosta concurentă Chefi la cuțite

La doar câteva ore după ce Tal Berkovich, fosta concurentă de la Chefi la cuțite, a murit într-un accident rutier în Israel, Gil, fratele acesteia, cu care se afla în mașină, s-a stins și el din viață. Bărbatul se afla internat în stare critică.

Potrivit autorităților israeliene, autoturismul condus de Tal Berkovich a intrat în coliziune cu un camion. În mașină se afla și fratele acesteia, Gil, în vârstă de 40 de ani, care a fost transportat în stare critică la Centrul Medical Soroka din Beersheva. Acesta a murit la spital din cauza rănilor.

Potrivit informațiilor apărute în presa israeliană, Tal Berkovich se afla în Israel pentru a-și vizita familia. Ea a postat în urmă cu câteva ore o fotografie cu mesajul „acasă”. Cei doi se îndreptau către aniversarea mamei lor în momentul în care a avut loc accidentul.

Echipajele de intervenție au precizat că mașina era complet distrusă, iar manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, Tal Berkovich fiind declarată decedată la fața locului. Avea 41 de ani.

Născută și crescută în Kiryat Tivon, în apropiere de Haifa, Tal Berkovich a început ca dansatoare, colaborând cu Israel Ballet și Bat-Dor Dance Company, înainte de a se orienta către modeling și actorie. La vârsta de 20 de ani s-a mutat la Milano, unde a lucrat internațional și a apărut în publicații de prestigiu precum GQ, Elle și Glamour. Ulterior, a studiat actoria la Londra și a jucat în producții de televiziune și film în Israel, Statele Unite și Marea Britanie.

Cu câteva luni înainte de tragedie, Tal Berkovich a participat la versiunea românească a competiției culinare „Chefi la cuțite”. În interviurile acordate ulterior, ea a subliniat că a refuzat să gătească porc și a insistat să respecte regulile alimentare kosher pe durata filmărilor, afirmând că a dorit să rămână autentică.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.