Video Donald Trump, discurs record de două ore în Congresul SUA. A vorbit despre al treilea mandat și „epoca de aur a Americii”

Discursul lui Donald Trump s-a încheiat după aproape două ore cu mesajul că SUA sunt cea mai măreaţă ţară din lume.

Donald Trump a stabilit deja oficial recordul în Congresul SUA, pentru cel mai lung discurs despre starea naţiunii. Președintele SUA a menționat că vrea și al treilea mandat, deși constituția nu-i dă dreptul.

„Ar trebui să am şi al treilea mandat”, spune Donald Trump, în timp ce vorbeşte despre cum a scăzut el preţul medicamentelor eliberate pe bază de reţetă.

„Deci, în primul meu mandat, al doilea mandat, ar trebui să fie al treilea mandat, dar se întâmplă lucruri ciudate”, a spus Trump.

Preşedintele îşi reia astfel inclusiv în discursul despre Starea Uniunii referirile frecvente la un al treilea mandat, scrie News.

Trump susţine, în ciuda dovezilor contrare, că ar fi trebuit să câştige alegerile prezidenţiale din 2020, care l-au adus pe democratul Joe Biden la putere. Preşedintele SUA a declarat în octombrie că nu va candida pentru un al treilea mandat, după ce luni de zile a sugerat această idee, în ciuda limitelor constituţionale. Flirtul său cu această idee i-a alarmat pe oponenţi şi pe experţii constituţionali, care spun că un al treilea mandat ar pune la încercare al 22-lea amendament al Constituţiei. Amendamentul prevede că nicio persoană nu poate fi aleasă preşedinte de mai mult de două ori.

Donald Trump şi-a început discursul proclamând că acum, sub conducerea sa, America trăieşte o „epocă de aur”, într-un moment în care celebrează 250 de ani de existenţă.

„Mai mare, mai bună, mai bogată şi mai puternică ca niciodată”, a spus Trump vorbind despre America.

Și-a lăudat realizările

Trump a continuat să-şi laude realizările şi să arate că şi-a ţinut promisiunile. El şi-a promovat din nou agenda „forează, dragă, forează” (drill, baby, drill) în cadrul discursului.

„Producţia americană de petrol a crescut cu peste 600.000 de barili pe zi”, a afirmat acesta. „Producţia americană de gaze naturale a atins un nivel record, deoarece mi-am respectat promisiunea de a fora, dragă, a fora”, a spus el.

După ce s-a lăudat cu alte realizări, Trump ajunge la concluzia că „Starea Uniunii este puternică” şi spune că sub preşedinţia lui, oamenii câştigă atât de mult, încât nu ştiu cum să administreze această avere. Este un pretext de a prezenta echipa masculină de hochei pe gheaţă, care se află în sală ca proaspătă campioană olimpică. Sportivii sunt ovaţionaţi de audienţă, iar Trump zăboveşte asupra subiectului, anunţând că va acorda „Medalia libertăţii” membrului echipei Connor Hellebuyck. Medalia Prezidenţială a Libertăţii este cea mai înaltă distincţie civilă din Statele Unite.

„Aici, alături de noi, în această seară, se află un grup de câştigători care tocmai au făcut întreaga naţiune mândră: echipa masculină de hochei care a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice”, a declarat Trump. „Au învins o echipă canadiană fantastică în prelungiri, după cum a văzut toată lumea. La fel au făcut şi femeile americane, care vor veni în curând la Casa Albă”, a spus Trump.

El a facut apoi legătura cu faptul că SUA vor fi următoarele gazde olimpice şi promite o competiţie cum nu s-a mai văzut, într-un climat de „siguranţă”.

„Am pus capăt DEI în America”

Preşedintele Donald Trump a lăudat eforturile susţinute ale administraţiei sale de a desfiinţa programele de diversitate, echitate şi incluziune la nivel naţional, declarând că DEI „a luat sfârşit”.

„Am pus capăt DEI în America”, a declarat Trump din Camera Reprezentanţilor în timpul discursului său. „Ţara noastră câştigă din nou”, a adăugat el.

De la revenirea la putere, administraţia a acţionat agresiv pentru a desfiinţa politicile DEI în agenţiile federale, armată şi universităţile publice.

Trump a declarat că inflaţia „scade vertiginos”

Deşi inflaţia a scăzut faţă de nivelul maxim atins, preţurile produselor alimentare, locuinţelor, asigurărilor şi utilităţilor rămân semnificativ mai mari decât erau acum câţiva ani.

Sondajele naţionale arată că mulţi alegători continuă să menţioneze costul vieţii ca fiind principala lor preocupare şi acordă preşedintelui note mici pentru modul în care gestionează economia.

Greaua moștenire

Trump a făcut referire la „greaua moştenire” a administraţiei precedente şi, pentru a face diferenţa, se lansează în abordarea temei sale favorite - imigraţia.

El şi-a început discursul cu discreditarea preşedinţiei lui Joe Biden, menţionând că a moştenit „o naţiune în criză”, dar a subliniat că administraţia sa „a realizat o transformare cum nimeni nu a mai văzut până acum”.

„Este într-adevăr o schimbare radicală pentru toate timpurile”, a adăugat el.

Venezuela, noul prieten al SUA

Prima menţiune a lui Trump referitoare la politica externă este legată de Venezuela, pe care o numeşte „noul nostru prieten şi partener” şi se laudă că SUA a obţinut 80 de milioane de barili de petrol din această ţară. Acest lucru vine după înlăturarea de la putere a liderului destituit al Venezuelei, Nicolás Maduro.

„În 12 luni, am obţinut angajamente pentru peste 18 trilioane de dolari provenind din întreaga lume”, a declarat Trump în discursul său privind starea naţiunii referindu-se la investiţiile atrase.

Suma de 18 trilioane de dolari este fictivă, notează CNN. În seara discursului lui Trump, site-ul web al Casei Albe indica că cifra „anunţurilor de investiţii majore” din timpul mandatului lui Trump este de „9,7 trilioane de dolari”, şi chiar şi aceasta este o exagerare majoră - o analiză detaliată realizată de CNN în octombrie a constatat că se numără trilioane de dolari în promisiuni de investiţii vagi, promisiuni care se refereau la „comerţ bilateral” sau „schimb economic” mai degrabă decât la investiţii în SUA şi declaraţii vagi care nici măcar nu se ridicau la nivelul promisiunilor.

JD Vance va conduce războiul împotriva fraudei

Vicepreşedintele JD Vance va conduce „războiul împotriva fraudei”, a declarat Trump în faţa Congresului.

El afirmă că există „corupţie care jefuieşte America” în patru state conduse de democraţi: Minnesota, California, Massachusetts şi Maine.

Preşedintele a repetat în discursul său comentariile xenofobe potrivit cărora „piraţii somalezi au jefuit Minnesota” prin „mită, corupţie şi ilegalitate”.

„Importarea acestor culturi prin imigraţie nelimitată şi frontiere deschise aduce aceste probleme chiar aici, în SUA”, a adăugat Trump.

În acest moment, reprezentanta democrată Ilhan Omar din Minnesota l-a numit pe preşedinte „mincinos” din locul său din public. Trump a declarat în acest context că „războiul împotriva fraudei” va fi condus de acum înainte de vicepreşedintele său, JD Vance. Vance este însărcinat să elimine frauda care ajunge să coste contribuabilii americani „miliarde” de dolari, spune Trump.

Măsurile drastice luate de Vance sunt în vigoare de patru luni, mai declară Trump, adăugând: „Dacă vom reuşi să descoperim suficiente cazuri de fraudă, vom avea un buget echilibrat peste noapte”.

Ucraina și Iran

”Voi aduce pacea acolo unde pot, dar nu voi ezita să apăr America”, spune Donald Trump.

El aminteşte doar în treacăt de războiul din Ucraina, care n-ar fi existat, dacă era el preşedinte şi trece rapid la subiectul Iran, amintind că în primul său mandat o ordonat uciderea generalului Soleimani. „Sunt oameni teribili la conducere, au rachete, ameninţă Europa”, spune Trump despre regimul de la Teheran, menţionând şi reprimarea protestelor. „Suntem în negocieri, vor să facem o înţelegere, dar nu le vom permite niciodată să obţină arma nucleară. Eu prefer pe calea diplomatică. Dar un lucru e singur: nu voi permite sponsorului nr. 1 din lume al terorismului să obţină arma nucleară”, a asigurat Trump.

Trump trece la subiectul războaielor pe care le-a încheiat şi îi menţionează pe ginerele său, Jared Kushner, pe emisarul Steve Witkoff, dar şi pe secretarul de stat Marco Rubio, cărora le mulţumeşte. Zăboveşte puţin asupra lui Marco Rubio, pe care îl proclamă cel mai bun secretar de stat şi îi spune că „oamenii îl plac”.

Printre conflictele pe care susţine că le-a încheiat, preşedintele a menţionat acordul de încetare a focului fragil din Gaza: „Am negociat ca fiecare ostatic, atât viu, cât şi mort, să fie returnat acasă. Vă vine să credeţi? Nimeni nu credea că este posibil.”