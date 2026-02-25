Permisul de intrare în Marea Britanie a devenit obligatoriu: cât costă și cum obții ETA

Începând de miercuri, vizitatorii din peste 80 de ţări, inclusiv Statele Unite, Canada sau statele membre ale UE, vor fi obligaţi să prezinte o Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul britanic, notează AFP.

Acest document digital plătit, conceput pentru a consolida securitatea la frontierele Regatului Unit, a fost introdus pentru cetăţenii europeni la începutul lunii aprilie 2025, dar agenţii de frontieră au putut să dea dovadă de flexibilitate în timpul controalelor.

Perioada de tranziţie se încheie acum, iar "pasagerii fără o Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA) vor fi împiedicaţi să se îmbarce" în avioane sau trenuri către Regatul Unit, a anunţat Ministerul de Interne de la Londra într-un comunicat, scrie Agerpres.

ETA a fost lansată în 2023, iniţial pentru cetăţenii din Qatar, apoi pentru alte ţări din Golf, înainte de a fi extinsă.

Acum este obligatorie pentru cetăţenii din 85 de ţări care nu au nevoie de viză pentru a vizita Regatul Unit pentru sejururi mai mici de şase luni sau care nu au permis de şedere.

Persoanele în tranzit pe aeroporturile din Regatul Unit trebuie, de asemenea, să aibă ETA.

Aceasta este valabilă doi ani şi costă 16 lire sterline (aproximativ 19 euro), dar guvernul declară pe site-ul său că intenţionează să ridice preţul la 20 de lire sterline în viitor. Până în septembrie 2025, au fost emise 19,6 milioane de Autorizaţii Electronice de Călătorie.

ETA, legată digital de paşaport, este acordată în general în câteva minute de la depunerea unei cereri online sau prin intermediul unei aplicaţii, potrivit Ministerului de Interne, care anunţă, totuşi, un termen maxim de trei zile lucrătoare pentru procesare.

Acest demers este similar cu cel al sistemului american ESTA şi cu ETIAS pe care Uniunea Europeană urmează să îl lanseze la sfârşitul anului 2026.