Dispută tragică în jurul moștenirii lui Freddie Mercury: „soția” a luat totul, sora încearcă să recupereze în secret ce i-a fost drag

Mary Austin, cea mai apropiată prietenă a lui Freddie Mercury, femeia care ar fi trebuit să-i devină soţie, a moștenit sute de milioane lire sterline la moartea artistului și în anii care au urmat, din drepturi de autor. Familia starului încearcă să intre în posesia unei părți din bunurile fostului solist al trupei Queen, prin achiziții secrete.

Familia lui Freddie Mercury reușește să adune o parte din bunurile lui Freddie Mercury la aproape 35 de ani de la moartea legendrului artist, dar numai pentru că le-a cumpărat în secret, la o licitație, de la fosta iubită a acestuia, potrivit Daily Mail Online.

Sora lui Freddie, Kashmira Bulsara, a cheltuit 3 milioane de lire sterline pentru a se asigura că lucrurile personale ale fratelui său sunt păstrate pentru generațiile viitoare ale familiei Bulsara, după ce au fost scoase la licitație de femeia care a exercitat un control strâns asupra proprietății artistului de la moartea sa.

Mary a fost cea care i-a cerut lui Jim Hutton, bărbatul cu care cântărețul și-a împărtășit viața din 1985 până la moartea sa, să elibereze conacul georgian de 30 de milioane de lire sterline al lui Freddie din Kensington, la doar câteva luni după ce testamentul starului a fost citit.

Decizia surorii lui Freddie și a nepotului său, Jamal Zook, de a licita pentru bunurile starului pop rămânând anonimi, pentru a nu o alerta pe Mary cu privire intențiile lor, sugerează o relație glacială între femeia pe care Freddie a numit-o „soția mea” și familia starului.

„Kashmira a fost supărată și supărată să vadă că atât de multe bunuri ale iubitului ei frate au devenit disponibile pentru a fi cumpărate de oricine”, a declarat o sursă, pentru The Sun, săptămâna aceasta, referitor la scoaterea la licitație a bunurilor lui Freddie Mercury.

Freddie Mercury și Mary Austin

Freddie Mercury și Mary Austin, vea căreia legenda rock i-a dedicat celebra melodie „Love of my life" s-au întâlnit în 1969, când ea avea 19 ani, iar el, 24. Relaţia celor doi a durat o viaţă întreagă.

Într-un interviu dat în 2013 jurnaliştilor de la „Daily Mail", Mary rememora o zi de Crăciun de când avea 23 de ani, când Freddie i-a oferit un cadou într-o cutie mare: „Înăuntru era o altă cutie, apoi o altă cutie şi aşa mai departe. Era unul dintre jocurile lui. În ultima cutie am găsit un inel minunat cu piatră de jad. L-am întrebat pe Freddie pe ce mână ar trebui să îl pun şi mi-a răspuns că stânga".

Cei doi nu s-au căsătorit însă niciodată. Deşi au format un cuplu timp de şapte ani, în 1976, Mercury i-a mărturisit numeroasele infidelităţi, adăugându-i că era bisexual.

Au încetat să mai fie un cuplu, dar au rămas prieteni apropiaţi.

La bine şi la greu

După ce Freddie i-a mărturisit că era infectat cu HIV, s-a dedicat îngrijirii sale. Freddie s-a asigurat că femeia pe care a iubit-o nu va avea niciodată probleme de ordin financiar. Aşa se face că aceasta a moştenit cea mai mare parte a averii legendarului solist rock: peste 10 milioane de dolari, plus un palat georgian cu 28 de camere în Kensington, Londra.

„Când a murit, am simţit că am fost căsătoriţi. Am făcut-o la bine şi la greu, în bunăstare sau sărăcie, când a fost sănătos şi când s-a îmbolnăvit. Nu am putut renunţa la el câtă vreme trăia... mi-a fost greu chiar şi după ce a murit", a spus ea tr-un interviu pentru „OK! Magazine”.