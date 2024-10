Freddie Mercury, comparat cu un „țap nebun” de un coleg de trupă

Într-o conversație recentă, legată de albumul remasterizat „Quenn 1”, bateristul Roger Taylor a povestit despre eforturile depuse de Freddie Mercury pentru a-și perfecționa tehnica vocală, oferind o viziune amuzantă și sinceră asupra primelor zile ale trupei.

De-a lungul anilor, vocea incredibilă a lui Freddie Mercury a fost descrisă în multe feluri. Însă nimeni nu a reușit să o exprime mai bine decât colegul său din formația „Queen”, Roger Taylor, care a spus că vocea regretatului solist a necesitat multă muncă pentru a ajunge la perfecțiune. Taylor a rememorat începuturile carierei lor, la evenimentul de lansare care a avut loc la Ham Yard Hotel din Londra.

„Nu cred că vă dați seama cât de rău suna înainte”, a povestit Roger pentru The Sun, cu ocazia lansării albumului reeditat al trupei, „Queen 1”. „Adică, suna ca un țap nebun („some maniac goat”). Vocea lui era extraordinară, cu un vibrato deosebit”, a adăugat Taylor, referindu-se la stilul vocal de la început al lui Freddie Mercury.

„A fost o forță colosală”, recunoaște Brian May

În apărarea prietenului său, Brian May a intervenit: „A devenit minunatul nostru Freddie, pe care nu-l vom uita niciodată. A fost o forță colosală, capabilă să ajungă până în cele mai îndepărtate colțuri ale oricărui concert sau stadion din Argentina. Reușea să ajungă la inimile tuturor”.

În timpul discuției, cei doi membri ai trupei Queen au făcut o aluzie și la postul BBC, acuzându-l că i-a ignorat ani la rând, înainte ca trupa să aibă parte de o șansă norocoasă.

„Fred nu a fost în «topul of the vox»”

Roger a menționat: „Nu reușeam să apărem în «Top Of The Pops», care se filma în studioul de meteorologie al BBC, de dimensiunea unei băi obișnuite. Când cineva a anulat, cred că a fost David Bowie, iar noi am primit acea ocazie; a fost momentul nostru de cotitură. Mulțumim lui Dumnezeu că «Top Of The Pops» nu mai există”.

„Top Of The Pops” a fost un program britanic de televiziune dedicat muzicii, care a prezentat cele mai populare melodii și artiști din Marea Britanie. De aici provine și titlul din The Sun „Fred not top of the vox”, care sugerează că Freddie Mercury nu s-a aflat în fruntea clasamentului acestei emisiuni, în contrast cu așteptările și realizările sale.