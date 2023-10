Emily Blunt prezintă scuze pentru comentariile „dureroase” pe care le-a făcut într-un interviu de acum 11 ani - VIDEO

Actrița britanică Emily Blunt a prezentat scuze după ce un interviu în care jignea aspectul unei chelnerițe a fost redistribuit pe rețelele de socializare, notează BBC.

Într-un fragment din emisiunea The Jonathan Ross Show, difuzată pentru prima dată în 2012, Blunt descrie o chelneriță ca fiind „enormă”.

Videoclipul a fost distribuit pe scară largă online în această săptămână, unii criticând-o pe Blunt pentru că discriminează persoanele grase.

Vedeta din „Oppenheimer” s-a declarat de atunci „îngrozită” că a spus „ceva atât de insensibil” și „dureros”.

În timpul interviului, Blunt și-a amintit de perioada în care filma pentru filmul „Looper” în Statele Unite și a detaliat întâlnirea cu o chelneriță de la un restaurant local.

„Dacă mergeți la Chili's puteți vedea de ce atât de mulți dintre prietenii noștri americani sunt grași”, a spus prezentatorul emisiunii Jonathan Ross.

Actrița îi răspunde: „Ei bine, fata care mă servea era enormă. Cred că primea mese gratuite la Chili's.”

„Nu e nimic în neregulă cu asta”, răspunde Ross.

Actrița, în vârstă de 40 de ani, continuă să descrie mai departe întâlnirea și cum a recunoscut-o chelnerița.

Blunt, care a jucat și în „The Devil Wears Prada” și „A Quiet Place”, a publicat vineri o declarație în care și-a cerut scuze pentru aceste remarci.

„Trebuie să abordez această problemă direct, deoarece am rămas uimită când am privit acest clip de acum 12 ani”, a spus ea într-o declarație pentru revista People. „Sunt îngrozită că aș fi spus ceva atât de insensibil, dureros și fără legătură cu orice poveste pe care încercam să o spun într-un talk-show. Întotdeauna m-am considerat o persoană care nu ar visa să supere pe nimeni, așa că orice m-a apucat să spun așa ceva în acel moment este de nerecunoscut pentru mine sau pentru tot ceea ce reprezint. Și totuși, s-a întâmplat, am spus-o și îmi pare foarte rău pentru orice durere provocată”.