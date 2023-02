23 februarie: Este Ziua Națională a Japoniei. Împăratul Naruhito împlinește 63 de ani

Pe 23 februarie, în 1912 - s-a născut scriitorul Romulus Vulcănescu. În 1948, în aceeași zi, s-a născut Doug Moenchm, realizatorul benzilor desenate „Batman”, iar în 1960, împăratul Naruhitoal Japoniei.

23 februarie 1912 - s-a născut etnologul şi scriitorul Romulus Vulcănescu

Etnologul şi scriitorul Romulus Vulcănescu, a fost cercetător și șef de sector la Institutul de Arheologie din București (din 1958), cercetător și șef de sector la Institutul de Istoria Artei (din 1960), cercetător și șef al Secției etnografice (din 1967) la Institutul de Etnografie și Folclor, ale Academiei Române.

A elaborat lucrări de sociologia și filosofia culturii, mitologie, etnografie, etnologie și folcloristică, iar o secțiune însemnată a operei sale o constituie studiile de mitologie. În 1993 a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

23 februarie 1937 - a murit entomologul Constantin N. Hurmuzaki

Născut pe 3 octombrie 1862, la Cernăuți, descendent unei vechi familii fanariote în Principatul Moldovei, doctor în drept și în științe, dar în primul rând entomolog, botanist, profesor de entomologie și biogeografie român la Universitatea din Cernăuți (din 1931), Constantin N. Hurmuzaki a fost ales, în 1919, membru de onoare al Academiei Române.

23 februarie 1948 - s-a născut Doug Moench, realizatorul benzilor desenate „Batman”

Realizatorul de benzi desenate Doug Moench (75 de ani) s-a remarcat nu doar cu personajul „Batman”, ci şi cu revistele de benzi desenate - „Moon Knight”, „Deathlok”, „Black Mask”, „Electric Warrior”, „Six from Sirius” şi „Master of Kung Fu”.

În 2008, Doug Moench și Kelley Jones au lansat o serie limitată intitulată „Batman: The Unseen”, în care Batman se luptă cu omul invizibil.

23 februarie 1960 s-a născut împăratul Naruhito al Japoniei

Este dublă sărbătoare în Japonia. 23 februarie este Ziua Naţională și ziua aniversară a împăratului Naruhito, care împlinește 63 de ani.

Naruhito a devenit moştenitor al tronului nipon în ianuarie 1989, după decesul bunicului său, împăratul Hirohito. Este al 126-lea împărat al Japoniei şi primul născut după cel de-Al Doilea Război Mondial. El a primit în mod oficial titlul de Prinţ Moştenitor în cadrul unei ceremonii care a avut loc în februarie 1991.

La urcarea sa pe tron, împăratul Naruhito a declarat că „se va comporta potrivit constituţiei şi îşi va îndeplini responsabilităţile ca simbol al statului şi al unităţii oamenilor din Japonia, în timp ce se va gândi la toţi oamenii care îi susţin".

În 1993, Naruhito a apărut pe prima pagină a ziarelor din întreagă lume, după ce Palatul Imperial a anunţat logodna lui cu Masako Owada, absolventă a Universităţii Harvard care a făcut carieră în diplomaţie şi care deţinea o specializare în economie. Nunta a avut loc în luna iunie a aceluiaşi an.

Cei doi au împreună o fiică de 17 ani, prinţesa Aiko, care s-a născut în 2001. Masako a suferit din cauza stresului provocat de adaptarea la protocolul imperial şi a fost nevoită să urmeze tratament medical, iar Naruhito a jucat un rol activ în creşterea fiicei sale.

Politica Japoniei se bazează pe un sistem multipartinic, parlamentar şi reprezentativ al unei monarhii constituţionale. Puterea executivă este deţinută de guvern, iar Constituţia japoneză din 1947 i-a limitat rolul împăratului la cel de „simbol al statului şi al unităţii poporului japonez”.

23 februarie 1973 - a murit fizicianul Dickinson W. Richards

Se împlinește o jumătate de secol de la moartea fizicianului Dickinson W. Richards (născut pe 30 octombrie 1895), laureat al Premiului Nobel pentru Medicină.

Distincția a primit-o în 1956, împreună cu Andre Cournand și Werner Forssmann, pentru dezvoltarea metodei de sondare a cordului uman.

23 februarie 1983 - s-a născut actrița britanică Emily Blunt

Emily Blunt este asociată cel mai frecvent cu filmul „Fata din tren“, în care a jucat rolul principal, peliculă care, în urmă cu șase ani staţiona pe prima poziţie în box office-ul românesc.

Ecranizare a romanului omonim, care la nivel mondial s-a vândut în peste 15 milioane de exemplare, thrillerul „Fata din tren“, în care Emily Blunt a avut un rol impresionant, a generat încasări de peste 500.000 lei la box office-ul românesc, aproapre 30,000 de spectatori mergând să vadă filmul la cinema.

Pe Emily Blunt publicul o cunoaște și din filmului „Edge of Tomorrow: Prizonier în timp“, înainte de premiera căruia actriţa a povestit cum, în timpul filmărilor, atunci când executa o cascadorie dificilă cu o maşină, a fost cât pe ce să îl omoare pe Tom Cruise, care era „atât de enervant“, pe bancheta din spate a autovehiculului.

Emily Blunt a fost recompensată cu Globul de Aur pentru rolul din lungmetrajul de televiziune „Fiica lui Gideon“, produs de BBC.



23 februarie 1994 - s-a născut actrița americană Dakota Fanning

Dakota Fanning și-a început cariera la vârsta de cinci de ani, apărând într-o reclamă la Tide și a debutat în filme în 2001 cu „I Am Sam”.

Este cunoscută pentru rolurile din filmele „Man On Fire” (2004), „War Of The Worlds” (2005), „Rețeaua Miraculoasă” (2006) și „My Neighbor Totoro” (1988).

Dakota Fanning este interpreta rolului principal în serialul Netflix „The Alienist“ , un thriller psihologic a cărui acţiune se desfăşoară în cartierele rău famate ale New York-ului din perioada „Gilded Age“, bazat pe romanul de succes al autorului Caleb Carr, „The Alienist“.

Dakota Fanning joacă rolul Sarei Howard, o secretară ambiţioasă, hotărâtă să devină prima femeie detectiv din oraş.

23 februarie 2018 - a murit Lewis Gilbert, regizor, producător şi scenarist

Lewis Gilbert (născut pe 6 martie 1920) a regizat peste 40 de filme pe parcursul a şase decenii.

Printre filmele regizate de Lewis Gilbert se numără și trei pelicule din seria James Bond.