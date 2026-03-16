Sinner s-a întreținut cu Dua Lipa la vestiare. Vedeta n-a fost lăsată singură la întâlnire

Vedeta pop britanică Dua Lipa, împreună cu iubitul ei, Callum Turner (actor și model), s-au întâlnit cu Jannik Sinner la Indian Wells, după victoria italianului asupra lui Alexander Zverev, din semifinale.

Un fragment din întâlnire a fost publicat de Tennis Channel pe rețelele de socializare. Cântăreața a asistat apoi la înfrângerea lui Carlos Alcaraz, liderul mondial, în fața rusului Daniil Medvedev.

Sinner a câștigat turneul în finala de duminică seară contra lui Medvedev.