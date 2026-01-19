Dorian Popa a izbucnit în plâns în fața magistraților. Despre faptul că a condus drogat, influencerul a spus că a fost „un episod izolat”

Dorian Popa s-a prezentat luni, 19 ianuarie, la Curtea de Apel București, unde se judecă apelul în dosarul în care este acuzat de conducere sub influența substanțelor interzise, după ce a fost depistat la volan cu urme de canabis în organism.

Influencerul a venit la instanță însoțit de bodyguarzi și cu nasul bandajat.

În timpul audierilor, Dorian Popa a izbucnit în plâns atunci când a fost întrebat despre momentul în care a fost oprit de polițiști, potrivit Digi24.

Influencerul a susținut că incidentul a fost „un episod izolat” și a mărturisit că și-a dezamăgit familia, în special pe mama, afirmând că regretă cele întâmplate.

În primă instanță, Dorian Popa a primit o pedeapsă de 8 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei.

Amintim că Dorian Popa a primit, la sfârșitul anului 2024, o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu suspendare în dosarul deschis după ce, în 2023, a fost depistat la volan sub influența drogurilor. Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu a atacat însă decizia în instanță. Contestația sa se judecă la Curtea de Apel București.



După termenul de luni, 19 ianuarie, instanța a stabilit o nouă înfățișare pentru data de 18 februarie.

Dorian Popa a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală complexă la nivelul nasului, care a durat mai bine de 6 ore. Artistul a explicat pe reţelele de socializare ce problemă gravă au descoperit medicii şi de ce operația nu mai putea fi amânată.

Întrebat de Click! dacă operația trebuia făcută chiar acum, Dorian Popa a confirmat că intervenția nu mai suporta amânare.

„Da… osul spină lipsea din nasul meu… spina susține septul!”, a explicat acesta.

Ulterior, într-un mesaj amplu postat pe TikTok, vedeta a povestit în detaliu ce au descoperit medicii în timpul operației și de ce situația era mai gravă decât se aștepta.

„Frații mei, ieri am avut operația menită să îmi facă și mie faceliftul. Și visul pe care nu aveam curaj să îl accesez. A zis că ce a găsit era jale. Îmi lipsea un os care se numește spină și care susține septul. Abia aștept să învăț mai multe, să mă documentez. A fost reconstruit într-un final din coasta mea, deci nu vă vine să credeți, da, am o coastă în nas, cum s-ar spune. Și uite că Dumnezeu m-a dus acolo, incredibil, pentru că habar nu aveam. Dintr-una în alta, mânca-i-aș gurița lui de nas, dacă o prindeam mai indirect, cădea nasul de tot, ca la Michael Jackson, așa că mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. Și să fie bine, cu sănătate. Doamne-ajută! Vă pup, tată!”, a spus vedeta pe TikTok.