Grindeanu, surprins că România nu recunoaște căsătoriile între persoanele de același sex. „Trebuie să aibă și ei drepturi, așa cum au și ceilalți”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 25 februarie, că „se miră” că România nu a aplicat decizia Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) privind drepturile cuplurilor formate din persoane de același sex.

În interviul pentru G4 Media, i-a fost amintit lui Grindeanu despre faptul că PSD a renunțat la eticheta de partid progresist.

În acest context, când a fost întrebat despre recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în alte state, Grindeanu a afirmat că „trebuie să aibă și ei drepturi, așa cum au și ceilalți”.

„Chiar nu știu acest subiect. Punctul meu de vedere este că fiecare acasă are dreptul să facă ce vrea, atâta timp cât nu atinge libertățile celuilalt. Dacă sunt oameni – și sunt oameni în România – cu orientare sexuală de acest tip, LGBT, este treaba lor și trebuie să aibă și ei drepturi, așa cum au și ceilalți. Ăsta este punctul meu de vedere”, a spus președintele PSD.

S-a arătat mirat că România nu a respectat decizia CEDO și a spus că o va pune în practică când va ajunge premier.

În 2023, CEDO anunța că România încalcă dreptul la respectarea vieții private și de familie prin faptul că nu recunoaște cuplurile formate din persoane de același sex. CEDO a constatat că România a încălcat Articolul 8 al Convenției, care protejează viața de familie, în cazul celor 42 de petenți.

„În urma acestei decizii istorice, pentru a fi în acord cu Convenția, România trebuie să adopte o formă juridică de recunoaștere a familiilor formate din persoane de același sex. CEDO subliniază clar că aceste familii au nevoie urgent de o formă de recunoaștere care să le ofere acestor familii drepturi egale și să creeze un cadru legal care să protejeze traiului în comun al acestor cupluri”, preciează Asociația ACCEPT.

În Uniunea Europeană, căsătoria între persoane de același sex este legală în următoarele țări: