Banca Transilvania își extinde parteneriatul în Formula 1 și va fi prezentă la două curse europene în 2026

Banca Transilvania își extinde parteneriatul internațional din motorsport și va fi prezentă în 2026 la două etape europene din calendarul competițional, consolidând colaborarea cu McLaren Mastercard Formula 1® Team.

După interesul generat anul trecut, când sigla băncii a apărut pentru prima dată pe un monopost de Formula 1, instituția financiară anunță o nouă etapă a parteneriatului.

În 2026, BT va fi partener la Austrian Grand Prix, desfășurat în perioada 26–28 iunie, la Spielberg, precum și la Hungarian Grand Prix, programat între 24 și 26 iulie, pe circuitul Hungaroring de lângă Budapesta.

La fel ca în sezonul anterior, brandingul BT va fi vizibil pe monoposturile echipei, inclusiv pe volan și pe căștile piloților Lando Norris și Oscar Piastri.

Prezența într-un astfel de context oferă expunere internațională într-una dintre cele mai urmărite competiții sportive din lume.

Consolidarea unui parteneriat început în 2025

Anul trecut, apariția unei bănci românești pe monopostul unei echipe de Formula 1 a marcat o premieră pentru piața financiară locală. Extinderea colaborării pentru o cursă suplimentară în 2026 indică o continuitate a strategiei de asociere cu un mediu competitiv caracterizat prin performanță, precizie și inovație tehnologică.

Prin această inițiativă, Banca Transilvania își consolidează prezența într-un cadru internațional puternic, conectat la excelență operațională și la cele mai înalte standarde din industrie.

Reprezentanții băncii anunță că parteneriatul va aduce pe parcursul anului beneficii și surprize dedicate clienților, în linie cu experiențele premium asociate competiției. Detaliile privind activările și avantajele vor fi comunicate etapizat.

Formula 1 reprezintă o platformă globală cu audiențe de ordinul sutelor de milioane de spectatori, iar prezența unui brand românesc într-un asemenea context contribuie la vizibilitatea internațională a mediului de business local.

Prin participarea la două etape europene în 2026, Banca Transilvania marchează un nou pas în strategia sa de poziționare internațională, într-un cadru care pune accent pe performanță, inovație și competitivitate la cel mai înalt nivel.