Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
Mama lui Kevin din „Singur acasă” a murit. Actrița Catherine O’Hara avea 71 de ani

Publicat:
Ultima actualizare:

Actrița și comediana canadiano-americană Catherine O’Hara a murit vineri, 30 ianuarie, la vârsta de 71 de ani, relatează presa americană. Îndrăgita actriță era cunoscută pentru rolurile sale din filme și comedii, printre care Singur Acasă și Schitt's Creek. Informația a fost confirmată de managerul actriței.

FOTO: X/@GainRangerHeffe
FOTO: X/@GainRangerHeffe

Catherine O’Hara a murit vineri, după o scurtă boală, potrivit confirmării managerului său pentru Variety.

Actrița a fost considerată una dintre figurile definitorii ale comediei nord-americane, având o carieră de peste cinci decenii în televiziune și film. De-a lungul timpului, a fost apreciată pentru stilul său distinct de comedie, bazat pe improvizație, satiră și construcția unor personaje memorabile, dar și pentru aparițiile sale în roluri dramatice.

De-a lungul carierei sale îndelungate, O'Hara a interpretat peste 100 de roluri în filme și seriale TV. Câștigătoare a două premii Emmy, actrița este probabil cea mai cunoscută pentru rolul lui Kate McCallister din primele două filme Singur Acasă.

Recent, O’Hara a apărut în serialul AppleTV The Studio cu Seth Rogen, rol care i-a adus o nominalizare la premiul Emmy.

O’Hara era atrasă de personaje „care nu au idee de impresia pe care o lasă asupra altora”:

Toți suntem iluzii, de fapt, și iubesc asta la noi, oamenii, și iubesc să interpretez asta.

Născută la 4 martie 1954, la Toronto, O’Hara s-a format în zona de improvizație și sketch, făcând parte din celebra trupă Second City, care a lansat numeroși actori și scenariști de renume.

Actrița a murit la 71 de ani. FOTO: Profimedia
Actrița a murit la 71 de ani. FOTO: Profimedia

Și-a început cariera în comedie în anii 1970 și a contribuit la crearea emisiunii canadiene de sketch-uri SCTV. A pătruns în cinematografie în anii 1980, cu primul său rol de pe marele ecran în comedia romantică Nothing Personal, alături de Donald Sutherland, și în 1985 a avut un rol în comedia neagră a lui Martin Scorsese, After Hours.

Era căsătorită cu Bo Welch, cu care avea doi fii, Matthew și Luke.

