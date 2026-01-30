Macaulay Culkin, mesaj emoționant după moartea mamei din Singur acasă. Legătura specială pe care a avut-o cu Catherine O’Hara

Actorul Macaulay Culkin a transmis un mesaj emoționant pe Instagram după moartea actriței Catherine O’Hara, mama sa din filmele Home Alone.

„Mamă, credeam că mai avem timp... Voiam să stau lângă tine și să mai vorbim. Te-am auzit, dar aveam atât de multe de spus. Te iubesc. Ne vom revedea”, este mesajul postat de Macaulay Culkin pe Instagram, însoțit de o fotografie cu cei doi din Home Alone și o altă imagine de la ceremonia de pe Hollywood Walk of Fame din 2023, unde Culkin a primit o stea și O’Hara a fost prezentă.

Actrița Catherine O’Hara, câștigătoare a premiului Emmy, a murit la vârsta de 71 de ani, după o scurtă boală. Cauza decesului nu a fost încă făcută publică.

Culkin, acum în vârstă de 45 de ani, a spus în trecut că O’Hara a fost o figură maternă pentru el în perioada în care au lucrat împreună la Home Alone, când el avea doar 10 ani. În filmul Home Alone (1990), O’Hara a interpretat rolul unei mame care își uită accidental fiul (jucat de Culkin) acasă. Cei doi au jucat din nou împreună în continuarea din 1992, Home Alone 2: Lost in New York.

Chimia lor de pe platourile de filmare s-a transformat într-o prietenie profundă, bazată pe respect, afecțiune și umor. O’Hara a fost o adevărată susținătoare a fostului copil actor, fiind alături de el în momente importante ale vieții și carierei sale, scrie People.

Actrița canadiană l-a susținut pe Culkin la ceremonia de primire a stelei pe Walk of Fame de la Hollywood, în decembrie 2023, remarcând cu uimire că acesta era „mai în vârstă decât eram eu atunci când i-am jucat mama”.



„Mulțumesc că m-ai inclus pe mine, mama ta falsă care te-a lăsat acasă de două ori, să particip la această ocazie fericită”

Atunci, O’Hara a rostit un discurs emoționant despre Culkin și despre amintirile lor împreună pe platourile de filmare. „Home Alone a fost, este și va fi întotdeauna o senzație globală… motivul pentru care familiile din întreaga lume nu pot să treacă un an fără să-l vizioneze și să-l iubească. Mulțumesc că m-ai inclus pe mine, mama ta falsă care te-a lăsat acasă de două ori, să particip la această ocazie fericită. Sunt atât de mândră de tine”, spunea actrița.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu The New York Times din 2024, Culkin dezvăluia că încă îi spune actriței „mamă”, adăugând că, de fiecare dată când o vede pe O’Hara, „își deschide brațele și spune: «Fiule»”.