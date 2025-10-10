search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Actorul Jonah Hill, de nerecunoscut după ani de luptă cu greutatea „Până la 35 de ani nu mi-am dat jos tricoul în piscină"

Publicat:

Actorul american Jonah Hill a trecut prin ani de luptă cu greutatea, dar a găsit echilibrul prin nutriție, alergare și box. La 37 de ani, revine în atenția publicului cu o transformare fizică vizibilăși transmite un mesaj de acceptare pentru cei nesiguri. 

Actorul și-a uimit fanii cu o siluetă mult mai suplă, la filmările viitoarei sale comedii /Instagram
Actorul și-a uimit fanii cu o siluetă mult mai suplă, la filmările viitoarei sale comedii /Instagram

Jonah Hill, actorul cunoscut pentru rolurile din 21 Jump Street și Moneyball, și-a transformat treptat stilul de viață după ce ani de zile a avut o relație complicată cu propria greutate. În adolescență, Hill mărturisea că se simțea „grăsuț și neatractiv”: Cred cu adevărat că fiecare are o poză din adolescență de care se rușinează. A mea e cu acel copil gras, neatractiv, de 14 ani, care se simțea urât în ochii lumii și voia disperat să fie acceptat de skateri.”

După ce ar fi ajuns să cântărească 127 de kilograme, actorul a avut fluctuații de greutate de-a lungul anilor, după ce și-a început prima dată procesul de slăbire în 2011, scrie Daily Mail.

jonah hill jpeg
Imaginea 1/6: jonah hill jpeg
jonah hill jpeg
Jonah Hill FOTO Instagram
Jonah Hill în 2024 FOTO Getty Images
Jonah Hill și Sarah Brady la premiera "Don't Look Up", în 2021 FOTO Getty Images
Jonah Hill în 2018 FOTO Getty Images
Russell Brand și Jonah Hill în 2010 FOTO Getty Images

Ce schimbări a făcut

A slăbit 18 kg după ce a consultat un nutriționist și a trecut la o alimentație bazată pe mâncare japoneză. A început să alerge, să facă flotări – inițial 10 pe zi, apoi 100.

„Mi-aș dori să fi fost ceva nebunesc, ca o pastilă sau un duh din lampă, dar m-am dus la un nutriționist, iar el mi-a spus ce să mănânc ca să-mi schimb obiceiurile. Am descoperit că mâncarea japoneză m-a ajutat foarte mult”, spunea el în 2012.

Actorul a recunoscut că i-a fost greu să renunțe la bere, mărturisind că o halbă este „călcâiul lui Ahile”.

Totuși, în 2016, actorul a pus la loc kilogramele pentru a-l interpreta pe traficantul de arme Efraim Diveroli în War Dogs, alături de Bradley Cooper și Miles Teller.

După ce filmul a fost lansat, Jonah a apelat la prietenul său Channing Tatum ca să îl întrebe cum poate slăbi din nou.

Vorbind sincer la The Tonight Show, i-a spus lui Jimmy Fallon un an mai târziu: „Voiam să intru din nou în formă, așa că l-am sunat pe Channing Tatum și l-am întrebat: «Hei, dacă mănânc mai puțin și mă duc la un antrenor, o să ajung în formă?»”

Starul s-a apucat de box pentru a slăbi

Jonah a început apoi să facă box pentru a se menține. În 2021, a vorbit într-o postare devenită virală despre cât de mult l-a afectat rușinea legată de propriul corp.

„Cred că nu mi-am dat jos tricoul într-o piscină până pe la 35 de ani, nici măcar în fața familiei și prietenilor. Probabil s-ar fi întâmplat mai devreme dacă nesiguranțele din copilărie nu ar fi fost agravate de ani întregi de batjocură publică despre corpul meu din partea presei și a intervievatorilor”, a mărturisit actorul. El a adăugat: „Am 37 de ani și, în sfârșit, mă iubesc și mă accept.”

Starul a spus că mesajul său este pentru „copiii care nu-și dau tricoul jos la piscină: distrați-vă. Sunteți minunați, grozavi și perfecți. Cu toată dragostea mea”, a încheiat.

FOTO Instagram
FOTO Instagram
Vedete

