Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
Publicat:

Prezentatorul Dan Negru a făcut publică o întâmplare petrecută în urmă cu mai mulți ani, când a fost jefuit la Paris de patru copii români. Deși i-au luat geanta, aceștia l-au sunat ulterior și i-au adus înapoi toate lucrurile.

Dan Negru, la Paris FOTO: FB
Dan Negru, la Paris FOTO: FB

Incidentul s-a petrecut într-o vară, când Dan Negru se afla la Paris alături de soția sa. Într-un clip publicat pe TikTok, prezentatorul TV a povestit cum i-a fost tăiată geanta în metrou.

„Eram în Paris, în metrou, eu cu nevasta mea, cu geanta în spate. Cobor din metrou și nimic… Mi-au tăiat-o și mi-au luat tot. E reală povestea. Mi-au luat tot”, a spus Dan Negru. 

După ce au deschis geanta, hoții i-au găsit actele și l-au recunoscut. În interior se afla și un bilet cu numărul său de telefon, lucru care a dus la un apel neașteptat:

„După jumătate de oră, mă sună o voce mică: «Ești Dan Negru? Ascultă-mă», în limba română, în Paris! «Să ne întâlnim, că geanta ta e la mine».”, a spus acesta, potrivit Click!

Dan Negru s-a întâlnit cu cei patru minori și a rămas uimit să vadă că nu lipsea nimic din geantă. 

„M-am văzut cu ei, erau patru copii, în jur de zece ani. Mi-au adus tot: buletin, telefon, bani. Mi-au adus toți banii!”, a povestit vedeta TV.

„Ăsta e viitorul job”

Cea mai șocantă parte a discuției a venit după ce copiii i-au povestit cât câștigă zilnic din furturi în capitala Franței. 

„Mi-au zis că ei câștigă între 1.000 și 4.000 de euro pe zi la Paris. Pe zi! N-au ce să pățească… Unul dintre ei mi-a spus: «Cinci portofele, dacă fur vara, la Paris, am 5.000 de euro. Fiecare turist care vine la Paris are cel puțin 500 de euro la el… Deci ăsta e viitorul job»”, a încheiat Dan Negru.     

Vedete

