Claudia Pătrășcanu a trecut prin dureri cumplite. Ce a făcut după ce a ajuns să nu se mai poată ridica în picioare

Cântăreața Claudia Pătrășcanu s-a confruntat, recent, cu probleme de sănătate. Imposibilitatea de a mai merge a făcut-o să apeleze la ajutorul medicilor, iar acum artista pare să se simtă mai bine.

Fosta soție a lui Gabi Bădălău a ajuns la Urgențe din cauza unor dureri greu de suportat, spre disperarea prietenilor din mediul online, care timp de două săptămâni şi jumătate, și-au făcut griji că nu mai postează nimic pe rețelele sociale

Din ce cauză nu a mai putut merge

Artista a fost internată câteva zile, pusă sub tratament și îndrumată către recuperare, pentru a se pune pe picioare, la propriu, după ce s-a aflat în situația de a nu mai putea păși.

„Viața este imprevizibilă și, atunci când vine cu ceva ,nu ai cum să te opui. Într-adevăr am avut o problemă de sănătate, nu aș numi-o problemă gravă, o situație mai dificilă în care nu am mai putut să mă ridic, să mai merg, a trebuit să fac recuperare, să mă internez câteva zile în spital, în continuare merg la tratamente, la balneologie, la nămol. Mă simt din ce în ce mai bine. Am un tratament pe care îl urmez și medicamentos acasă. Ce să zic. Sunt bine, chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu că prin răbdare și încredere, întotdeauna când apare ceva de genul acesta apreciez și mai mult viața”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu, potrivit spynews.ro.

Cântăreața a vorbit și despre copii săi:

„Așteptam cu drag să îmi primesc copiii acasă, după o lună de zile, mi-a fost foarte greu fără ei. Cred că dacă ar fi fost ei acasă sigur m-aș fi pus mai repede pe picioare, nu ar fi durat atât de mult două săptămâni și jumătate pentru că atunci când nu ai copiii, nu ai cum să stai”.

Revin așadar de săptămâna următoare, înregistrez o nouă melodie

Artista a simțit nevoia să le mulțumească prietenilor din mediul online, cărora le-a promis o nouă melodie.

„Toată perioada aceasta am foarte multe planuri, mi-au fost date peste cap, dar revin așadar de săptămâna următoare, înregistrez o nouă melodie, am de filmat un videoclip la o altă melodie, pe care urma să o filmez și s-a întâmplat să nu se mai poată și atunci încep să mă activez. Petrec foarte mult timp cu copiii”, a mai adăugat ea, potrivit sursei citate.

În weekend, artista a postat pe Facebook imagini cu ea și băieții săi.

În fotografii și videoclipuri, artista parte că se simte mult mai bine.