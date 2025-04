Victorie în instanță pentru Claudia Pătrășcanu. Ce pensie alimentară este obligat să plătească lunar Gabi Bădălău

Decizie finală în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Instanța a hotărât majorarea pensiei alimentare și a stabilit un nou program de vizitare pentru copii.

După o lungă bătălie în instanță, Claudia Pătrășcanu a obținut o victorie importantă împotriva fostului său soț, Gabi Bădălău. Judecătorii au decis definitiv că omul de afaceri trebuie să plătească o pensie alimentară de 4.000 de euro lunar pentru cei doi copii ai lor, adică 2.000 de euro pentru fiecare copil, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Decizia instanței vine după ce, timp de mai bine de un an, Claudia Pătrășcanu s-a plâns că suma anterioară era insuficientă. „Gabi nu îmi dă mie niciun ban. Pensia copiilor este de 300 de lei pe lună. Dacă tu poți să trăiești cu atât… Suntem singurii părinți care nu plătim la timp la școală, sunt sunată lunar. Am fost de acord cu școala privată amândoi. Dacă vrea, o plătește. Dacă nu, asta e”, declara artista în urmă cu un an.

Pe lângă pensia alimentară, judecătorii au stabilit și un nou program de vizitare. Astfel, Gabi Bădălău își poate lua copiii la el o dată la două săptămâni, de vineri până duminică, la ora 20:00. În plus, întreaga lună iulie din vacanța de vară va fi petrecută de copii alături de tatăl lor, iar în celelalte vacanțe școlare, vizitele vor fi alternate: în anii pari, prima jumătate a vacanței, iar în anii impari, a doua jumătate.

Totodată, instanța a decis că artista trebuie să poată vorbi zilnic cu copiii atunci când aceștia sunt la tatăl lor. Apelurile telefonice pot avea loc între orele 19:00 și 21:00, timp de 30 de minute.

Gabi Bădălău a fost obligat să plătească și cheltuielile de judecată, în valoare de 24.249,18 lei, dintre care 40 de lei reprezintă taxa judiciară, iar restul onorariile avocaților.

După aflarea verdictului, Claudia Pătrășcanu a declarat că vede această decizie ca pe o binecuvântare. „Totul este de la Dumnezeu! Acesta este darul Lui pentru copiii mei și ai lui Gabi Bădălău! Dumnezeu lucrează prin oameni! Când nu mai știam încotro să merg, n-am uitat niciodată să-l întreb pe Dumnezeu, iar El mi le-a trimis pe aceste doamne avocat care au simțit în mine o mamă sinceră, iubitoare și curată sufletește. Au luptat alături de mine pentru drepturile copiilor mei!”, a spus cântăreața pentru Spynews.

Până în prezent, Gabi Bădălău nu a oferit nicio declarație oficială pe marginea acestui subiect.