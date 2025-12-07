Cher, pregătită să se mărite cu iubitul ei mai tânăr cu 40 de ani. „Eu pur și simplu îl iubesc”

Cher, în vârstă de 79 de ani, se pregătește să meargă la altar cu iubitul ei, Alexander Edwards, în vârstă de 39 de ani, după trei ani de relație.

Se pare că Cher este pregătită să se căsătorească cu iubitul ei, Alexander Edwards, înainte de cea de-a 80-a aniversare a ei, în luna mai. Cântăreața, în vârstă de 79 de ani, vrea să meargă la altar cu bărbatul în vârstă de 39 de ani, după trei ani de relație.

Actrița de la Burlesque, care a mai fost căsătorită de două ori, se pare că „nu dă doi bani” pe diferența de vârstă de 40 de ani dintre cei doi și este pregătită să se „angajeze”, scrie Daily Mail.

O sursă apropiată vedetei a declarat pentru The Mirror: "Ea și-a propus să meargă la altar cu el în jurul datei aniversării sale de referință, în luna mai. Ea vede viitoarea sărbătorire a împlinirii vârstei de 80 de ani ca fiind momentul perfect pentru ca ea și Alexander să încheie afacerea. Cher nu dă doi bani pe diferența lor de vârstă și amândoi sunt pregătiți să se angajeze unul față de celălalt".

Cântăreața a spus recent cât de mult îl iubește pe Alexander în cadrul unei emisiuni.

Ea a spus: "Știi, îmbătrânești, dar spiritul tău este mai tânăr. Eu pur și simplu îl iubesc. Cred că este frumos și foarte talentat".

Întrebată despre atacurile online legate de diferența de vârstă de 40 de ani, ea a spus: "Ei nu trăiesc viața mea. Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi. Noi doar ne distrăm de minune".

Cher a mai spus că îi place să petreacă timp cu fiul de șase ani al lui Alexander, Slash, pe care îl împarte cu fosta iubită Amber Rose.

Interpreta hiturilor If I Could Turn Back Time l-a descris pe micuț ca fiind „inteligent, amuzant” și „o încântare”.

Obișnuiam să spun: „Doamne, dă-mi un copil mic și un bărbat”„, i-a dezvăluit ea lui Gayle înainte de a spune că a primit ”exact" ceea ce a cerut.

În ultimii trei ani, cei doi s-au bucurat în mod regulat de ieșiri pline de farmec, deoarece ambii iubesc moda și socializarea.

Alexander locuiește cu Cher la conacul ei de 13.000 de metri pătrați în stil renascentist italian din Malibu.

În memoriile sale, Cher detaliază cum a fost căsnicia sa cu răposatul Sonny Bono, susținând că acesta a „maltratat-o” uneori și la un moment dat „s-a gândit serios” să o omoare.

Ea a scris că s-a simțit prinsă în capcană în căsnicia din 1969 până în 1975, din care a rezultat fiul lor, Chaz Bono.

Foștii soți au devenit faimoși în anii '60 prin interpretarea duo-ului pop Sonny & Cher și au continuat să joace într-un show de varietăți omonim în anii '70.

Cher s-a căsătorit cu Gregg Allman pe 30 iunie 1975, la patru zile după ce divorțul ei de Sonny a fost finalizat. Ea a depus actele pentru a pune capăt primei sale căsătorii în februarie 1974.

Ea și cel de-al doilea soț - co-fondatorul The Allman Brothers Band, care a murit în 2017 la 69 de ani - au împreună un băiat, Elijah Blue în 1976.

Elijah s-a luptat cu dependența de-a lungul vieții sale, iar în vară muzicianul în vârstă de 49 de ani a fost externat din spital în urma unei supradoze de droguri.