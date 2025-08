Cheloo, pozitiv la droguri în urină, dar negativ la probele din sânge SURSE

Rapperul Cheloo, care marți, 29 iulie, a fost implicat într-un scandal în curtea Catedralei Mântuirii Neamului, a ieșit pozitiv la droguri în urină.

Potrivit surselor Digi24, după ce a ieșit pozitiv pentru un posibil consum de substanțe interzise la DrugTest, fiind ulterior dus la IML pentru recoltarea de probe biologice, acesta a ieșit pozitiv la droguri în urină, dar negativ la probele din sânge.

Faptul că a ieșit pozitiv doar la probele din urină și nu la cele din sânge ar însemna că acesta nu a consumat în ziua respectivă substanțe interzise, acestea persistând mai mult în urină decât în sânge.

Artistul ar fi parcat mașina în curtea lăcașului de cult și ar fi refuzat să părăsească zona, în ciuda intervenției paznicilor. Polițiștii sosiți la fața locului l-au identificat și, conform procedurilor, l-au testat cu aparatele Druger și DrugTest.

Ulterior, artistul a precizat, într-un mesaj video, că nu a consumat alcool sau droguri.

„Eu sunt convins că de pe data de 12 mai nu am consumat decât o bere și o gură de bere artizanală. Este tot pe ce am pus gura în viața asta. Jur pe tot ce mi-e mai scump în viața asta, că trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct. Ăsta e mesajul meu pentru oameni. Mesajul meu care spune că am fost îndepărtat de prieteni, că am fost îndepărtat de toți care îmi sunt dragi, încet și meticulos, și crezând în bunătate, am căzut în această chestie”, a spus Cheloo.

El a mai susținut că analizele de laborator o să stabilească că nu a consumat substanțe interzise.

„Este posibil ca singura dovadă pe care o am, și să par nebun, să fie ce am în sânge. Partea proastă este că nu am cum să vă demonstrez. Nu am cum să demonstrez. Este doar vorba mea contra tuturor. Îmi cer scuze, dar nu simt decât că am fost luat de prost și îmi pare rău că sunt în continuare un om bun așa cum mă cred de când mă știu. Ba chiar am fost înrăit și îndepărtat de tot ce am mai scump. Vă mulțumesc”, a mai adăugat solistul trupei Paraziții.