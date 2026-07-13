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Video A murit Sam Neill, actorul care l-a interpretat pe Dr. Alan Grant în „Jurassic Park”. Avea 78 de ani

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Actorul Sam Neill, cunoscut în întreaga lume pentru rolul lui Dr. Alan Grant din celebra serie „Jurassic Park”, a murit la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa, care a precizat că actorul s-a stins din viață în Australia, la un spital din Sydney.

Sam Neill avea 78 de ani. FOTO: X/@TheInsiderPaper
Sam Neill avea 78 de ani. FOTO: X/@TheInsiderPaper

Decesul a fost unul neașteptat, mai ales că Sam Neill se afla în remisie după tratamentul pentru cancer.

Într-un mesaj publicat pe conturile oficiale ale actorului, familia a transmis că Sam Neill a murit luni, 13 iulie, înconjurat de cei apropiați.

Rudele acestuia au precizat că actorul nu mai suferea de cancer și au mulțumit personalului medical pentru îngrijirea oferită. Totodată, familia a cerut respectarea vieții private în această perioadă de doliu.

Dr. Alan Grant, rolul care l-a făcut celebru în întreaga lume

Sam Neill a devenit un nume emblematic al cinematografiei mondiale în 1993, odată cu interpretarea personajului Dr. Alan Grant în filmul „Jurassic Park”, regizat de Steven Spielberg.

Filmul a revoluționat industria efectelor speciale și a devenit una dintre cele mai de succes producții cinematografice din istorie.

Actorul și-a reluat rolul în „Jurassic Park III”, lansat în 2001, iar peste două decenii mai târziu a revenit în universul francizei în „Jurassic World Dominion”, alături de membrii distribuției originale.

Pentru milioane de spectatori, imaginea paleontologului curajos și calm interpretat de Sam Neill a rămas una dintre cele mai memorabile din seria „Jurassic Park”.

O carieră de peste 50 de ani

Deși este asociat în special cu franciza „Jurassic Park”, Sam Neill a avut o carieră impresionantă, întinsă pe mai bine de cinci decenii, cu zeci de roluri în filme și seriale.

Printre producțiile apreciate în care a jucat se numără „Pianul”, film premiat cu Palme d’Or și cu trei premii Oscar, „Vânătoarea lui Octombrie Roșu”, „Liniște apăsătoare”, „Destinație mortală” și „Omul bicentenar”.

În televiziune, actorul a fost remarcat pentru aparițiile sale în seriale precum „Peaky Blinders” și „The Tudors”, dar și pentru numeroase producții dramatice.

De-a lungul carierei, Sam Neill a primit nominalizări la Globurile de Aur și la Premiile Emmy, fiind apreciat atât pentru rolurile din filme comerciale, cât și pentru interpretările din producții independente.

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