Actorul Sam Neill, cunoscut din „Jurassic Park“ a dezvăluit că suferă de cancer: „Adevărul este că sunt bolnav. Poate pe moarte“ VIDEO

Actorul Sam Neill, celebru pentru rolul paleontologului ''Alan Grant'' din saga ''Jurassic Park'', a dezvăluit în memoriile sale, care vor fi publicate săptămâna viitoare, că se tratează pentru un cancer de sânge în stadiul 3, informează AFP, citată de Agerpres.

"Adevărul este că sunt bolnav. Poate pe moarte. Va trebui să accelerez", scrie el în primul capitol al cărţii sale "Did I ever tell you this?", pe care a scris-o în timp ce făcea chimioterapie.

Într-un interviu acordat ziarului britanic The Guardian, actorul precizează însă că este în remisie, dar că va trebui să continue tratamentul pentru tot restul vieţii.

"Nu pot pretinde că anul trecut nu a avut momentele sale întunecate", a explicat el, în condiţiile în care cancerul său, un limfom non-Hodgkin, a fost diagnosticat în 2022.

"Dar aceste momente întunecate scot la iveală lumina", a adăugat actorul britanico-neozeelandez, precizând că este pur şi simplu fericit că este în viaţă.

Sam Neill, în vârstă de 75 de ani, este cunoscut mai ales pentru interpretarea unuia dintre protagoniştii din "Jurassic Park", profesorul "Alan Grant", în trei episoade ale acestei saga, primul dintre acestea, din 1993, avându-l ca regizor pe Steven Spielberg.

Lunga sa carieră în faţa camerei de filmat a început în anii 1970 şi a continuat până la roluri mai recente, cum ar fi în serialul de succes "Peaky Blinders" şi în cel mai recent episod din "Jurassic Park", "Jurassic World: Dominion", lansat în 2022.

În timpul liber este vinificator

În timpul liber, Sam Neill este vinificator în Noua Zeelandă şi se pregăteşte pentru un nou rol într-o adaptare televizată a romanului "Apples Never Fall", al romancierei Liane Moriarty.

A atras atenţia prin rolul din "My brilliant career", alături de Judy Davis. Sam Neill, pe numele lui întreg Nigel John Dermot Neill, rămâne însă celebru pentru apariţiile în seria

Sam Neill, pe numele lui întreg Nigel John Dermot Neill, rămâne însă celebru pentru apariţiile în seria "Jurassic Park" (1993-2001).

De-a lungul carierei sale i-a avut parteneri pe Meryl Streep, în "Cry in the dark", Nicole Kidman, în "Dead calm", sau Holly Hunter şi Harvey Keitel, în "The piano".

Sam Neill are un fiu, Tim, cu actriţa originară din Noua Zeelandă Lisa Harrow, şi o fiică, Elena, cu Noriko Watanabe, make-up artist, cu care s-a şi căsătorit în 1989. Actorul este implicat în diferite acţiuni caritabile.