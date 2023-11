Jamie Lee Curtis, despre cea mai mare greșeală a vieții sale: „Acum aș fi fost moartă, am împărțit drogurile cu tata”

Actrița Jamie Lee Curtis, care astăzi împlinește 65 de ani, a vorbit recent despre cea mai mare greșeală a vieții sale. Fiica celebrului Tony Curtis, artista de Oscar a mărturisit că a fost dependentă de droguri.

Actrița a vorbit în vara acestui an despre parcursul ei spre o viață fără opioide într-un interviu acordat vineri în cadrul emisiunii „The Morning Joe”, difuzată la MSNBC, relatează Business Insider.

„Eram dependentă de opioide și îmi plăcea să mă simt bine", a mărturisit ea. „Și dacă fentanilul ar fi fost disponibil, la fel de ușor de procurat cum este în prezent, aș fi fost moartă”, a mai adăugat actrița, în vârstă de 64 de ani.

Fentanilul este un opioid sintetic care este de până la 50 de ori mai puternic decât heroina și de 100 de ori mai puternic decât morfina, conform Centers for Disease Control and Prevention.

Jamie Lee Curtis a mărturisit că se simte „norocoasă" că „nu a luat decizii teribile" sub influența drogurilor pe care să le „regrete" pentru tot restul vieții.

Actrița a câștigat anul acesta primul său premiu Oscar, pentru rolul din filmul „Everything Everywhere All at Once“. Ea a fost nominalizată la categoria Cea mai bună actriță în rol secundar, alături de Angela Bassett, Hong Chau, Kerry Condon și Stephanie Hsu.

Din filmografia sa amintim: „Haunted Mansion/ Casa bântuită”, „Halloween Ends/ Halloween: Sfârșitul”, „Halloween”, „Knives Out/ La cuțite” și „You Again/ Tu, din nou”.

"Totuşi, nu mă drogam niciodată înainte de ora 5 după-amiaza”

În urmă cu 4 ani, actrița a făcut dezvăluiri șocante despre viața sa. Au trecut mai bine de 20 de ani de când a renunţat la alcool şi droguri. Declarațiile pe care le-a făcut actrița despre ea şi celebrul ei tată, Tony Curtis, au șocat pe toată lumea.

Într-un interviu pentru revista Variety, actriţa a povestit cum a devenit mai întâi dependentă de analgezice (Vicodin, mai exact), în urma unei intervenţii de chirurgie estetică. A fost o blefaroplastie la care a apelat după ce un cameraman a făcuto de ruşine pe platou, spunându-i cât de rău arată din cauza ochilor umflaţi. Curând a ajuns să combine Vicodinul cu băutura.

"Totuşi, nu mă drogam niciodată înainte de ora 5 după-amiaza. Nu luam, de exemplu, niciodată pastile la ora 10 dimineaţa. Lucrurile se întâmplau după-masa şi seara. Mă simţeam ca atunci când intram într-o baie caldă şi mă relaxam. Asta îmi dădea Vicodinul şi am alergat multă vreme după starea asta", a dezvăluit ea.

În perioada cea mai grea, Jamie spune, conform okmagazine.ro, că ajunsese să consume droguri împreună cu tatăl ei, actorul Tony Curtis. "Ştiam că şi tata avea probleme fiindcă am împărţit drogurile. A existat chiar o perioadă de timp în care eu am fost singurul copil care a vorbit cu tata. Eu am avut 6 fraţi. Mai am 5. Fratele meu, Nicholas, a murit în urma unei supradoze de heroină la 21 de ani. Iar eu împărţeam drogurile cu tata. Ne drogam amândoi cu cocaină. Ulterior, şi-a revenit şi el pentru trei ani. Din păcate n-a durat mult", a spus Jamie despre actorul care a murit în 2010, la vârsta de 85 de ani.

„Regina țipetelor”

Jamie Lee Curtis s-a născut la 22 noiembrie 1958 în Los Angeles.A debutat cu roluri mici în seriale de televiziune în 1977 (''Columbo'', ''Operation Petticoat'', ''Îngerii lui Charlie'' etc.). Când a început să apară în filme, Curtis a devenit cunoscută drept "regina ţipetelor", datorită rolurilor sale în mai multe filme de groază precum "Halloween" (1978), "The Fog", "Prom Night" şi "Terror Train" (toate lansate în 1980), în unele dintre ele jucând alături de mama ei, Janet Leigh, aminteşte https://networthpost.org/.