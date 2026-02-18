Articol publicitar

MARIZA vine la București! Grăbește-te: mai sunt puține bilete pe Eventim

Fanii muzicii de calitate au motiv de emoție: celebra artistă portugheză Mariza revine în România pe 23 februarie 2026, ora 20.00, la Sala Palatului, cu un concert care se anunță deja aproape sold-out. Biletele se găsesc pe platforma Eventim, iar organizatorii avertizează că mai este disponibil doar un număr limitat.

Supranumită Regina fado-ului, Mariza promite un spectacol intens, plin de trăire, în care dorul lisabonez se transformă într-un limbaj universal. Publicul român o iubește de ani buni, iar fiecare apariție a artistei la București a fost întâmpinată cu ropote de aplauze și săli pline.

Artista nu aduce doar muzică, ci o experiență: fado autentic, emoție pură și o prezență scenică spectaculoasă. Vocea ei a răsunat pe scene legendare precum Carnegie Hall, Royal Albert Hall sau Sydney Opera House, iar acum revine în fața publicului din România, într-un moment special, la final de iarnă, când primăvara își face simțită prezența.

Cu peste două decenii de carieră, zeci de discuri de platină și nominalizări la Grammy, Mariza este una dintre cele mai importante ambasadoare ale muzicii portugheze. Noul său album, lansat recent, aduce un mix modern între tradiția fado și influențe globale, pe care fanii îl vor putea asculta live la București.

Cei care vor să trăiască această experiență trebuie să se grăbească: biletele disponibile pe Eventim sunt pe final, iar interesul este uriaș.

Un concert care se anunță memorabil – și care, foarte curând, ar putea fi complet epuizat.

